Galatasatay yöneticisinden Aziz Yıldırım'a olay sözler

Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in transferini bitiren Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rams Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Nijeryalı yıldız için GS Store'da satışa sunulan "Solo Il Gala Osimhen Box" kutusunu da tanıtan iki yönetici Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.

Formayı basın mensuplarına gösteren Kavukçu, "45 numara biliyorsunuz çok meşhur oldu. Almak isteyip de alamayanların, çocukların da giymek istediği bir numara oldu 45" diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda tansiyon yükselmiş, kürsüde konuşan eski Başkan Aziz Yıldırım mevcut yönetimi eleştirerek şunları söylemişti:

"Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir yakınım çocuğuna forma almış, götürmüş çocuğu Fenerium'a numara yazdıracak, çocuk demiş ki 45, Osimhen."

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