Galatasaray taraftarı Salah'a hayatı zehir etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u 1-0 yenerek büyük bir galibiyet imza attı. Sarı kırmızılılar üç puanı alırken en büyük paylardan biri taraftara aitti. Stattaki yüksek sese dayanamayan Liverpool'un yıldızı Salah kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. Statta görev yapan ünlü spiker Jon Champion da taraftar için 'Bu nasıl atmosfer' ifadesini kullandı.

Galatasaray – Liverpool maçında ilginç anlar yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci hafta mücadelesi Rams Park’ta oynanırken, tribünlerdeki yoğun tezahüratlar hem sahadaki hem de kenardaki isimleri etkiledi.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Victor Osimhen’in golüyle öne geçen Galatasaray, rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Bu galibiyette taraftarlar bitmek bilmeyen destekleriyle tbüyük pay sahibi oldu.

Taraftarın yaptığı tezahüratlardan en çok etkilenen isimlerden biri Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı futbolcu, tribünlerden yükselen ıslık ve tezahüratlar nedeniyle kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

Statta görev yapan ünlü spiker Jon Champion da yayın sırasında sesleri bastıramayınca, “Sen konuşuyorsun ama ben seni duyamıyorum! Bu nasıl bir atmosfer böyle?” sözleriyle tribünlerin yarattığı etkiyi anlattı.

