Galatsaray’da bir oyuncu ayrılık kararı aldı. Okan Buruk’a iletti

Galatasaray'ın geçen sezon renklerine bağladığı "Dayı" lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay, bu sezon Gabriel Sara'nın takıma katılmasıyla birlikte kulübeye hapsoldu.

Bu durumdan hoşnut olmayan ve süre almak isteyen Kerem Demirbay'ın Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun, Okan Buruk ile ayrılık fikrini paylaştığı aktarıldı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Buruk, bu fikre sıcak bakmadı.

Kerem Demirbay'ın Galatasaraylı yöneticilere, "Galatasaray'ı çok seviyorum. Ancak oynamayan her oyuncu gibi ben de mutsuzum." dediği belirtildi.

Geçen sezon Arap takımlarından gelen teklifleri geri çeviren Kerem Demirbay'ın önceliğinin Almanya olduğu öğrenildi.

Kerem Demirbay bu sezon 15 maçta 432 dakika süre buldu. Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı verdi.