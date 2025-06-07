Galaxy Watch'ın uyku apnesi uygulaması CE sertifikası aldı

Samsung, Galaxy Watch akıllı saatleri için geliştirdiği uyku apnesi izleme uygulamasının erişimini genişletti. Samsung Health uygulaması üzerinden çalışan bu özellik, şimdi 34 Avrupa ülkesi dahil olmak üzere toplam 70 ülkede aktif. Türkiye’nin de dahil olduğu geniş coğrafyada, Avustralya, Kanada, Brezilya ve ABD gibi önemli pazarlarda da kullanılıyor.

Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma kriterlerini karşılayan uygulama, CE (Conformité Européenne) sertifikasıyla önemli bir onay aldı. Samsung böylece küresel uyku takip teknolojilerinde liderliğini pekiştirdi. Ayrıca Avustralya’nın Therapeutic Goods Administration (TGA) ve Singapur Sağlık Bilimleri Otoriteleri tarafından da onaylanan uygulama, ABD’de Food and Drug Administration’dan (FDA) De Novo onayı aldı. FDA, Galaxy Watch’u orta ve şiddetli obstrüktif uyku apnesini tespit eden ilk giyilebilir cihaz olarak kabul etti.

Samsung Health, kullanıcının uyku düzenini analiz ediyor, kişiye özel uyku koçluğu sağlıyor ve uyku ortamını iyileştirmek için önerilerde bulunuyor. Uyku apnesi fonksiyonu ise nefes durması gibi riskli belirtileri erken fark etmeye yardımcı olarak hastalık komplikasyonlarını önlemeye destek veriyor.

Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, Brezilya Sağlık Kurumu ANVISA ve Kanada Sağlık Otoritesi Health Canada tarafından da onaylanan bu teknoloji, sağlık alanında mobil uygulamalarda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Uyku kalitesinin genel sağlığı etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, teknolojinin erken tanı ve önlem için değerli bir araç olduğunu belirtiyor. Ancak Samsung, uygulamanın tanı veya tedavi amaçlı olmadığını, yalnızca wellness amaçlı destek sunduğunu vurguluyor.