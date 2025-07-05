Galaxy'den iPhone'a göz kırpan güncelleme

Kaynak: Haber Merkezi
Galaxy'den iPhone'a göz kırpan güncelleme

Samsung’un One UI 8 güncellemesiyle gelen Gelişmiş Koruma Modu, Android telefonları iPhone’a bir adım daha yaklaştırıyor. Yeni sistem hem güvenliği hem gizliliği artırıyor.

Samsung, Android 16'yı kullanıcılarına One UI 8 güncellemesiyle sunmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme, özellikle yeni Gelişmiş Koruma Modu sayesinde iPhone’un güvenlik sistemlerine benzer özellikleri Android'e taşıyor. Android Authority'e göre, bu mod cihazlara tek tıkla uygulama dışı yüklemeleri engelleme, USB veri erişimini kısıtlama ve 2G bağlantılarını devre dışı bırakma gibi önlemler getiriyor. Google’ın geliştirdiği bu sistem, özellikle güvenliğe önem veren kullanıcılar için tasarlandı.

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SAMSUNG, İPHONE MODELİNİ ÖRNEK ALIYOR

Samsung’un Galaxy cihazlarına özel sunduğu ek güvenlik özellikleri arasında Knox ekosistemi ve yeni “kill switch” içeren Gelişmiş Güvenli Klasör yer alıyor. Bu sistem, cihazları adeta kendi güvenlik duvarıyla çevreleyerek daha kontrollü bir ortam oluşturuyor. Apple’ın Lockdown Mode’una benzer bu özellikler, Apple’ın yalnızca risk altındaki kullanıcılar için sunduğu sistemin daha esnek versiyonu olarak dikkat çekiyor.

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