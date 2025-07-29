Galiba çaresizlik, Elinden bir şey gelememesi gibi bir şey

Nasıl oldu da bu yıl bu kadar orman yangınlarının muhatabı olduk anlamak güç.

Bir taraf söndürülüyor, bir başka taraf yanıyor, derken haftalardır ülkemin dört bir yanını alevler sarmış durumda.

*

Daha önceki yıllarda da orman yangınları çıkıyordu ya, hiç bu kadar olmamıştı.

İnsan istemeye istemeye “Sanki kasıtlı yakılıyormuş” gibi anlar oldu!

Sanki birileri “Şurası söndürülsün de buradan başlayalım” diyormuş gibi memlekette yangın çıkarılma yarışına girişilmiş haller içinde sanki.

*

Sonuç itibariyle…

Memleket mahsun…

Köylü mahsun…

Kentli mahsun…

Dünya mahsun…

Kuşlar mahsun…

Hayvanlar mahsun…

Böcekler mahsun…

Gelecek mahsun…

Yarınlar mahsun!

*

Sahi sizin için de ormanlarımızda alevlerin peşipeşi sıra yükselmesi oldukça manidar değil mi?

“İtibardan ödün vermeme anlayışı” sanki ormanlardan ödün verilebilir anlayışına mı dönüşüyor ne?

*

“Yeterli teçhizatın araç-gereçin alınmayışı, devlet anlayışının bu anlamda yangının çıkmama ihtimalini göz önüne alıp, eldeki teçhizat ve araç-gereçle, yangın çıksa bile üstesinden gelinebilir” şeklinde düşünülmüş olabilir mi?

*

Acaba aşağıdan yukarıya doğru, doğru ve gerçekçi bilgiler mi aktarılmıyor?

İhtiyaç envanteri ortaya konulmuyor da bugün çıkan yangınlarda da o nedenle mi çaresiz kalınıyor, anlamak güç.

*

Evet çaba var.

Evet özellikle orman işçilerimiz…

İtfaiye…

Vatandaşların çabasını söylemiyorum bile.

Onların her biri gönüllüler kadar gönüllü neferler…

“En çok da onların canı yanıyor da ondandır” denilebilir belki ya, çok da doğru olduğunu düşünmüyorum.

*

Evet, en çok da vatandaşın canı ve malı gidiyor…

En çok da yangını yaşayanların umutları ve hayalleri yanıyor…

Evet, bunlar doğru!

Doğru da devlet, bu anlamdaki eksikliklerini görüp, niçin ihtiyaçlarını giderme gayreti içine girmiyor.

*

Bir yerde yangın yoksa…

Şikâyet yoksa…

Rahatsızlık duyma yoksa…

Dertlenme yoksa, orada sorun yoktur.

Sıkıntı yoktur.

Her şey yolunda gidiyordur çünkü.

*

Ya varsa?

Ya birden bire beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalınmışsa?

Tıpkı bu yılki gibi ülkemin dört bir tarafından yangının birinin bitmesiyle diğeri başlıyorsa?

İnsanımız nereye koşacağını şaşırmışsa?

Çaresiz bırakılmışsa?

Gece görüşü olan yangın helikopteri alınamazken, itibara yönelik olarak modern hava araçları alınıyorsa, “Evet buralarda bir kasıt yoktur” denilse bile, “İhmal de yoktur” denilebilir mi?

*

Bence denilemez!

Çünkü zamanında önlem alınmama ihtimali vardır ki devletin tam da burada sorumlu olma ihtimali yok mudur?

*

Elbette suçlu aramıyorum.

Ancak memleket yangın yerine dönmüşse ve buna da bir çare bulunamıyorsa…

Sanki bir anlamda acizlik içine girilmişse…

Bir de yangına müdahalede -hep gözlerimizin aradığı- Mehmetçikleri de göremiyorsak -ki var da ben mi göremiyorum- Mehmetçiğin eksikliği hissedilmiyor mu yoksa?

Neden Mehmetçiğin desteği yok ki?

*

Sonuç:

Sonuç malum…

Can kaybı…

Mal kaybı…

Umut kaybı…

Doğa kaybı…

Ve memleket kaybı.

*

Sonuç hüsran…

Sonuç acı…

Umutsuzluk sonuç.

Hayal kırıklığı…

Bizi bu hallere düşürenler…

İtibarı başka yerlerde arayanlar, biraz da bu taraflara baksalar mı diyorum?

*

Galiba çaresizlik de böyle bir şey olsa gerek.

Elinden bir şey gelememesi gibi bir şey.