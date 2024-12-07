Galibiyeti olmayan 1. Lig ekibi ligden çekilmek istiyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Galibiyeti olmayan 1. Lig ekibi ligden çekilmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor sezon başından bu yana henüz galibiyetle tanışamadı. Malatya ekibinin Başkanı Şahin Altınok yaptığı açıklamada deprem felaketinin yaralarını saramadıklarının altını çizerek ligden çekilmek istediklerini söyledi.

TFF 1'inci Lig'de henüz galibiyet ile tanışamayan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altınok, kentte depremlerin hala devam ettiğini belirterek, "Göreve geldikten hemen sonra şehirde yeni bir deprem yaşandı. Futbolcuların durumu ortada. Yaşanan deprem sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu ile hemen görüşme sağladım. Sayın başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaşanan olumsuzluklar nedeni ile futbolcuların psikolojik durumlarını da düşünerek ısrarla bu ligde oynamak istemediğimizi ve haklarımız saklı kalmak kaydı ile ligden çekilmek istediğimi söyledim. Sayın Hacıosmanoğlu, "Bizler bunu yapamayız. Fikstür bozuluyor, kulüplerin bazıları istemiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücbir bir sebep ile derse kimse bir şey diyemez" cevabı verdi.

Aynı durumu Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da söyledi. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu Malatya'ya geldiğinde konuşarak çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bizim bir babamız yok belki ama tüm siyasetçilerimiz ile belediye başkanlarımızdan bize abilik kardeşlik hangi vazifeyi üstleneceklerse onu istiyoruz" dedi.

Kulüp Başkanı Altınok, kulübün borçları ile alakalı da bilgilendirmelerde bulundu. Borçların ödenmesi durumunda dahi Haziran ayına kadar transfer yasaklarının olduğunu belirten Altınok, "Bu takımın borcu yaklaşık 20 milyon dolardır. Bunun yüzde 99'u 36 davamız olan futbolcularımızladır. 3 avukatımızı bu 36 dosya için çalışma yapması adına görevlendirdik. Ve bu futbolcular ile görüşmeler neticesinde borcun yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmını neredeyse halletme aşamasına getirdik. Kalan borcu ise hep birlikte el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde kapatarak transfer yasağını ortadan kaldırıp önümüze bakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son Haberler
Ticaret Bakanlığı'ndan İran'dan düz cam ithalatına soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan İran'dan düz cam ithalatına soruşturma
Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayısı 175'e ulaştı
Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayısı 175'e ulaştı
İzmir'de akılalmaz olay! Otomobilindeki ceset ile polis merkezine gitti
İzmir'de akılalmaz olay! Otomobilindeki ceset ile polis merkezine gitti
Kahramanmaraş'ta pancar yüklü tır devrildi
Kahramanmaraş'ta pancar yüklü tır devrildi
Öldüren darbe kamerada
Öldüren darbe kamerada