Başakşehir evinde Sivasspor'a vuruldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivaspor 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alırken Başakşehir ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.



Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 45+2'te penaltı ve 85'te Dia Saba kaydetti. İki maçtır puan alamayan Sivasspor böylelikle şanssızlığını kırmış oldu ve sezonun ilk üç puanını kaydetti.



Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı ve böylelikle Süper Lig'de namağlup ekip kalmadı.



Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükselirken Başekşehir ise 17 puanda kaldı ve zirve yarışında önemli bir yara aldı.



3. dakikada Mounir'in ceza sahası önünde sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.



9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Muhammed uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.



12. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biglia'nın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak topun sahibi oldu.



34. dakikada Mounir'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda ise araya giren savunma topu kornere gönderdi.



45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Derinlemesine gönderilen pasa hareketlenerek ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.



45+2. dakikada penaltıyı kullanan Dia Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.







