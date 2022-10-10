10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir evinde Sivasspor'a vuruldu!

Başakşehir evinde Sivasspor'a vuruldu!

Sivasspor ilk galibiyetini, Başakşehir ilk yenilgisini aldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 22:04
Takip Et

Galibiyeti olmayan Sivas, mağlubiyeti olmayan Başakşehir'i evinde avladı

Başakşehir evinde Sivasspor'a vuruldu!
+
Aa
-

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivaspor 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alırken Başakşehir ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 45+2'te penaltı ve 85'te Dia Saba kaydetti. İki maçtır puan alamayan Sivasspor böylelikle şanssızlığını kırmış oldu ve sezonun ilk üç puanını kaydetti.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı ve böylelikle Süper Lig'de namağlup ekip kalmadı.

Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükselirken Başekşehir ise 17 puanda kaldı ve zirve yarışında önemli bir yara aldı.

3. dakikada Mounir'in ceza sahası önünde sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Muhammed uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

12. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biglia'nın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak topun sahibi oldu.

34. dakikada Mounir'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda ise araya giren savunma topu kornere gönderdi.

45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Derinlemesine gönderilen pasa hareketlenerek ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Dia Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

 


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
3
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
4
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
6
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
7
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   
﻿Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   
﻿Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
﻿Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
﻿Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.