Galip Ensarioğlu damadıyla gündemdeydi! AKP'li vekile ilk sahip çıkış CHP’li vekilden geldi

Kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanan ancak daha sonra serbest bırakılan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut'a, ilk destek CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

'30 YILDIR AİLEYİ TANIRIM'

CHP'li Tanrıkulu, “30 yıldan fazladır aileyi tanırım. Böyle bir işle asla anılmamışlardır. Bunlara tevessül edebilecek bir ilişki ağına sahip değillerdir” dedi.

AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut, İstanbul'da düzenlenen kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandığı ve serbest bırakıldığı iddia edildi.

Gerçek Gündem’e konuşan Ensarioğlu suçlamaları reddederken bir şikayet nedeniyle damadının gözaltına alındığını haksız yere tutuklu kaldığını açıklamıştı. Ensarioğlu’nun damadına ilk sahip çıkış CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’dan geldi. Tanrıkulu, “30 yıldan fazladır aileyi tanırım. Böyle bir işle asla anılmamışlardır. Bunlara tevessül edebilecek bir ilişki ağına sahip değillerdir” dedi.

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İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı ve bilişim sistemlerini bozarak hırsızlık yaptıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

ENSARİOĞLU'NUN DAMADI GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılarca ifadesi alınan Mutlu Akbulut tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi alınan Mutlu Akbulut tutuklandı. Ancak yapılan itirazla serbest bırakıldı.

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‘ŞİKAYET NEDENİYLE ALINDI’

Yaşanan süreci Gerçek Gündem’e değerlendiren Ensarioğlu damadının bir şikayet nedeniyle gözaltına alındığını ve gözaltında dahi kalmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Ensarioğlu şikayetçi olan şahsın şikayetini geri almasının ardından damadının bırakıldığını söyledi.

‘BABASINI TANIRIM SÖZÜ SENETTİR’

Söz konusu iddialara ilişkin Ensarioğlu’nun damadına bir CHP Milletvekili sahip çıktı. TELE 1 ekranlarına konuk olan Sezgin Tanrıkulu’na söz konusu iddialar soruldu. Tanrıkulu, “Ben Galip Ensarioğlu’ndan önce damadının babasını tanırım. Diyarbakır’da onu tanımayan kimse yoktur. Çok değerli ve çok güvenilir bir esnaftır. Sözü senettir. Böyle bir şeyle anılmalarına üzüldü. Dosyanın içeriğini bilmiyorum. Ama yargının bu düzende verdiği her iş doğrudur da demem. 30 yıldan fazladır aileyi tanırım. Böyle bir işle asla anılmamışlardır. Bu dosyanın koşullarını bilmiyorum. Ama bunlara tevessül edebilecek bir ilişki ağına sahip değillerdir” dedi.