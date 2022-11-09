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Gareth Bale'e milli takımdan yasak geldi

Golf tutkunluğuyla bilinen Gareth Bale'a kötü haber geldi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:17
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Galler Milli Takımı golf tutkusuyla bilinen Gareth Bale'e yasak getirdi

Gareth Bale'e milli takımdan yasak geldi
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Galler Milli Takımı turnuva boyunca futbolculara başka sporlar yapmayı yasaklayacak.

2022 Dünya Kupası'na günler kala takım kadroları belli olmaya başlarken Galler'den yıldız futbolcu Gareth Bale için kötü bir haber geldi.

Golf tutkunluğuyla bilinen Gareth Bale, Real Madrid'deki performans düşüklüğü nedeniyle büyük tartışmaların merkezinde yer almış ve golf oynamasının futbolunu etkilediği konuşulmuştu.

Galler Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak Bale'a kötü haber geldi. Bale, turnuva boyunca golf oynayamayacak.

Galler teknik direktörü Robert Page, Katar'da bir gün golf oynamayı planladıklarını ancak bunu iptal ettiğini duyurdu. Page açıklamasında, "Orada yeterli zamanımız olmayacak. Zaten akşam saat 4'te hava kararıyor. Her dört günde bir maç var. Golf imkansız" dedi.

Gareth Bale için bu ilk değil. Yıldız futbolcu EURO 2020 esnasında da yasak nedeniyle golf oynamaktan mahrum kalmıştı.

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