Galler Prensesi Kate Middleton bacak dekoltesiyle Kralıyet kurallarına karşı geldi. Fiziği ve şıklığı ile göz kamaştırdı

Devlet ziyareti için Londra'ya giden Galler Prensesi Kate Middleton, kırmızılar içinde yaptığı kombinle göz kamaştırdı. 41 yaşındaki Prenses, araçtan inerken de verdiği bacak dekoltesiyle büyülülerken Kraliyet kurallarını da çiğnedi.

Gizem Ertürk
Galler Prensesi Kate Middleton bacak dekoltesiyle Kralıyet kurallarına karşı geldi. Fiziği ve şıklığı ile göz kamaştırdı

Kıyafetleri ile sık sık adından söz ettiren Galler Prensesi Kate Middleton, önceki gün devlet ziyareti için eşi Galler Prensi William ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee resmi bir ziyaret için Londra'ya gitti. Ziyaret için kırmızılara bürünen Middleton, güzelliği ve şıklığıyla fırtına estirdi.

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FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Middleton, davet için baştan aşağı kırmızı tercih etti. Mini elbise, kaban, şapka, topuklu ayakkabı ve mini çantasıyla dikkatleri üzerine çeken Kate Middleton, araçtan inerken şıklığı ve zarafetiyle ilgi odağı olurken, verdiği bacak dekoltesiyle Kraliyet'in etek boyu diz hizasının üstünde olmamalı kuralını da hiçe saydı.

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