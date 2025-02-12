Galler Prensesi Kate Middleton, kadın cezaevinde

Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan HMP Styal kadın cezaevindeki anne ve bebek birimini ziyaret etti. İngiltere merkezli "Action for Children" adlı yardım kuruluşunun himayesinde çalışan bu özel birimde, cezaevindeki annelere çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurmaları için destek sağlanıyor. Aynı zamanda kraliyet himayesinde olan Kate, mahkûm annelerle birebir görüşerek, bu sürecin çocuklar üzerindeki etkilerini dinledi.

Ziyareti sırasında mahkûmlardan bazıları Prenses'e "Daha fazla fon lazım!" ve "Gerçeği anlat!" şeklinde seslendi. Bazı kadın mahkûmlar ise pencerelerden ıslık çalarak dikkat çekti. Prenses Kate ise sıcak bir gülümsemeyle selam verdi.

Mahkûmlarla yaptığı görüşmelerde, cezaevinde annelik deneyimi yaşayan kadınların yaşadığı zorlukları dinleyen Kate, bir annenin şu sözleri karşısında derinden etkilendi: "Bana bunca yardım ancak buraya düştükten sonra verildi. Toplumda bu desteği bulamazdım." Prenses ise bu duruma şu şekilde yanıt verdi:

"Bu desteğe erişmek için insanların bu duruma düşmemesi gerek..."

"CEZAEVİ KREŞİNİ KEŞKE EVİME GÖTÜREBİLSEM"

Ziyarette Kate, iki eski mahkûm ile de bir araya geldi. Bunlardan biri, 14 ay ceza aldıktan sonra altı hafta önce oğlu ile tahliye edilen bir kadındı. Diğeri ise hamile olarak 11 aylık bir cezaya çarptırılmış ve bebeğini cezaevinde doğurmuştu. Tahliye edilen anne, Kate'e "Cezaevinde harika bir kreş vardı. Keşke bunu yaşadığım şehre götürebilsem." diyerek, dışarıdaki imkanların eksikliğine dikkat çekti.

Prenses ayrıca personelle yaptığı görüşmede, mahkûm annelere sağlanan ebeveyn desteğinin suçun tekrarlanmasını büyük ölçüde azalttığını öğrendi. Normalde kadın suçluların yaklaşık %70’inin tekrar suç işlediği belirtilirken, ebeveyn desteği alan mahkûmlarda bu oran sadece %12’ye düşüyor.

"BEBEKLER MAHKÛM DEĞİL"

Kate’in erken çocukluk gelişimi konusuna olan ilgisini vurgulayan Action for Children temsilcisi Amanda Taylor, cezaevindeki bebeklerin mahkûm olmadığını, ancak anneleriyle birlikte bu ortamda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti. Taylor, "Prenses, erken çocukluk yıllarının ne kadar kritik olduğunu çok iyi anlıyor. Biz de burada, annelere ve bebeklerine en iyi başlangıcı sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Cezaevi içindeki anne ve bebek birimi, bebeklerin sağlıklı bir ortamda büyümesini sağlamak amacıyla tasarlandı. Anneler, profesyonel bakıcılar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından desteklenerek çocuklarına en iyi şekilde bakmaları için eğitiliyor.

Prenses Kate, kraliyet ailesinin en aktif üyelerinden biri olarak, erken çocukluk gelişimi ve annelere yönelik destek sistemlerinin güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu ziyaret, toplumsal destek mekanizmalarının daha fazla geliştirilmesi gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.