Galler temsilcisinden tarihi galibiyet

The New Saints (TNS), UEFA Konferans Ligi grup aşamasında Kazakistan temsilcisi Astana'yı 2-0 yenerek büyük bir zafere ulaştı. Shrewsbury'de oynanan karşılaşmada Galli ekip, bir Avrupa turnuvasının grup aşamasında galibiyet elde eden ilk Galler kulübü unvanını aldı.

İlk yarının 40. dakikasında Rory Holden’ın kafa vuruşuyla öne geçen TNS, sahadaki etkinliğini artırdı. Maçın sonlarına doğru Declan McManus, Islambek Kuat’ın elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0’a getirdi. Bu galibiyet, TNS için tarihinin en önemli üç puanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Astana, ilk dakikalarda oyuna hakim olsa da, TNS kalecisi Connor Roberts’ın dikkatli müdahaleleri ve savunmanın direnci skoru korumayı başardı. Galler ekibi, etkili kontra ataklarla Astana savunmasını zorladı ve ilk yarının sonunda Williams'ın ortasıyla gelen gol, maçı TNS lehine çevirdi.

TNS teknik direktörü Craig Harrison, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, “Skor avantajını yakaladığımız andan itibaren kontrolü kaybetmedik. Rakibimize alan bırakmamıza rağmen savunmada başarılıydık” ifadelerini kullandı. Bu zafer, TNS'nin Avrupa sahnesinde daha büyük başarılar için umut verdiği bir adım olarak görülüyor.