Galler Türkiye maçını yayınlayacak kanal belli oldu

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Galler Türkiye maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takımımız'ın 6 Eylül'de Galler ile oynayacağı karşılaşmanın yayınlanacağı kanal belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile yapacak.

Maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde başlayan milliler, 5 Eylül Perşembe günü Galler'e gidecek.

Milli takım kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir.

GALLER TÜRKİYE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galler - Türkiye maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

6 Eylül Cuma günü Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 21.45.

Karşılaşma TV8'den şifresiz olarak naklen ekrana gelecek.

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