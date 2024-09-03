A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile yapacak.
Maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde başlayan milliler, 5 Eylül Perşembe günü Galler'e gidecek.
Milli takım kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik.
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir.
GALLER TÜRKİYE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galler - Türkiye maçını yayınlayacak kanal belli oldu.
6 Eylül Cuma günü Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 21.45.
Karşılaşma TV8'den şifresiz olarak naklen ekrana gelecek.