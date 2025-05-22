Galatasaray’da koltuk değişimi! 44 yıllık saltanatı sona erdi... Kimse tahmin etmiyordu...

1981 yılında İnan Kıraç'ın öncülüğünde kurulan Galatasaray Eğitim Vakfı yeni seçime gitti. 44 yıldır vakfın başkanlığını yürüten İnan Kıraç geçtiğimiz aylarda bu görevden kendi isteği ile istifa etti. İnan Kıraç'tan boşalan başkanlık görevine ise yapılan seçimle TÜSİAD başkanlarından, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz getirildi.

İNAN KIRAÇ GİTTİ

44 yıldır vakfın başkanlığını yürüten İnan Kıraç, geçtiğimiz aylarda bu görevden kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı. İnan Kıraç yerine gelecek başkan ise seçimle belli oldu. Seçimlerde vakfın başkanlığına TÜSİAD başkanlarından, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz geldi.

YÖNETİMDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Muharrem Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetimde ise isimler dikkat çekti. Sanatçı kimliğinin yanı sıra Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden olan Candan Erçetin ve Dr. Ayşe Baturalp yeni yönetimde başkanvekili olarak görev aldı. Yüce Auto'nun 'baba patron'u Ahmet Yüce, girişimci Fatih İşbecer, akademisyen Prof. Dr. Muhammed Uludağ ve hukukçu Mehmet Helvacı gibi isimler de yönetimde yer aldı.

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI

Galatasaray Eğitim Vakfı, 1981 yılında İnan Kıraç'ın öncülüğündeki bir grup Galatasaray Lisesi mezunu iş insanı, devlet adamı ve sanatçı tarafından Galatasaray'a sahip olduğu gerçek değeri tekrar kazandırmak amacıyla kuruldu. Galatasaray Eğitim Vakfı ayrıca, Galatasaray İlköğretim Okulu ve Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşunda önemli rol aldı.