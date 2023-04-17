Galtier için kader haftası

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Christophe Galtier'in geleceği için son tur başlıyor.

Galtier için kader haftası

Fransız basınında yer alan habere göre, PSG'nin spor danışmanı Campos'un, bu hafta Katar'a gideceği ve kulübün sahipleriyle Galtier'in geleceğini görüşeceği belirtildi.
PSG'nin, Galtier ile yola devam etme düşüncesinin öncelik arasında yer almadığı kaydedildi.
Bu arada Galtier ile olası ayrılık durumunda PSG'nin teknik direktör adayları arasında Zinedine Zidane, Thiago Motta ve Jose Mourinho gibi isimlerin yer aldığı öne sürüldü.
PSG'nin Zidane için oldukça istekli olduğu ancak Fransız efsanenin takımın başına geçmesinin bir hayli zor olduğu vurgulandı. Yönetimin, Thiago Motta'ya ise takımın eski oyuncusu olması sebebiyle sıcak baktığı belirtildi. Jose Mourinho'nun ise Paris Saint-Germain'de görev almayı düşündüğü ve listeye yer aldığı ifade edildi.

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