Game of Thrones dizisinin tahtı açık artırmada rekor fiyata satıldı

Kaynak: AA
Game of Thrones dizisinin tahtı açık artırmada rekor fiyata satıldı

Game of Thrones dizisinin 'Demir Tahtı' açık artırmada rekor fiyata satıldı.

İzlenme rekorları kıran "Game of Thrones (Taht Oyunları)" dizisinde kullanılan "Demir Taht", 1,5 milyon dolara satıldı.

Heritage Auctions'tan yapılan açıklamaya göre, Game of Thrones dizisinin setinde kullanılan 900'ü aşkın parça açık artırmayla satışa sunuldu.

Yaklaşık 6 dakika süren açık artırmada, karakterlerin 8 sezon boyunca uğruna savaştığı "Demir Taht" 1,5 milyon dolara satıldı.

Açık artırmada dizinin karakterlerinden Jon Snow'un kullandığı kılıç yaklaşık 400 bin dolara alıcı bulurken, Cersei Lannister rolünde Lena Headey'in dizinin son sahnesinde giydiği elbise de 137 bin 500 dolara satıldı.

Heritage Auctions, müzayedeye 4 bin 500'den fazla alıcının katıldığını ve etkinlikten toplam 21 milyon dolar gelir sağladıklarını açıkladı.

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