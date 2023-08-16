Game of Thrones oyuncusu Darren Kent 36 yaşında hayatını kaybetti

Game Of Thrones, EastEnders gibi dizilerle adını duyuran İngiliz oyuncu Darren Kent, 36 yaşında hayata veda etti.

Game of Thrones oyuncusu Darren Kent 36 yaşında hayatını kaybetti

Game Of Thrones, EastEnders gibi dizilerde rol alan Darren Kent, uzun zamandır sürdürdüğü hastalıkla mücadelede yenildi. İngiliz oyuncu Kent, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Kent, kariyerinin başından bu yana kemik erimesi, eklem iltihabı ve nadir görülen bir cilt hastalığıyla mücadele ediyordu.

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Ölümünün ardından arkadaşları ve hayranları üzüntülerini ve yeteneğine olan hayranlıklarını dile getiren mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

NTV'de yer alan habere göre; Aktörün ölüm haberini veren oyunculuk ajansı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent'in cuma günü huzur içinde hayata veda ettiği haberini vermekten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.


Duyuruda, Kent'in son nefesini verirken yanında ailesi ve arkadaşlarının olduğu da belirtildi.

Kent, engelli ve dezavantajlı grupların performans sanatlarına katılımını destekleyen Equal People Performing Arts adlı derneğin başkanlığını yürütüyordu.

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