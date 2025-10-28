Şu anda 26 yaşında olan ve nörobilim alanında üniversite diplomasına sahip Isaac Hempstead Wright, Londra'da eşine yalnızca "M" diye hitap ettiği samimi bir törenle evlendi.
Game Of Thrones'un Bran Stark’ı Isaac Hempstead Wright imzayı attı: Hayatımın en güzel günü!
"Game of Thrones" dizisinde canlandırdığı Bran Stark karakteriyle dünya çapında tanınan Isaac Hempstead Wright, sade bir törenle hayatını birleştirdi. Ünlü oyuncu, düğün fotoğraflarını "Nasıl bir gün, nasıl bir hayat" notuyla paylaşarak kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisini topladı.Taner Yener
Ünlü yıldız, paylaştığı bir dizi fotoğrafın altına duygusal bir not ekledi:
"Tanıştığım en iyi insan, hayatımın en güzel günü, isteyebileceğimiz en iyi arkadaşlar ve aile. Ne gün ama, ne hayat - Seni seviyorum M."
Wright, henüz 12 yaşındayken "Game of Thrones" kadrosuna katılmıştı. Dizinin Mayıs 2019'daki finalinden önce, oyuncu karakterine veda etmenin ne kadar "duygusal" bir süreç olduğunu dile getirmişti.
ISAAC HEMPSTEAD KİMDİR?
9 Nisan 1999'da Kent, İngiltere'de doğan Isaac Hempstead Wright, İngiliz bir oyuncudur. Kariyerinde en çok, HBO'nun efsanevi televizyon dizisi "Game of Thrones"taki (2011-2019) Bran Stark rolüyle tanınıyor.
Bu rol ona TV Dizilerinde En İyi Genç Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Genç Sanatçı Ödülü adaylığı getirdi.
Aynı zamanda 2014 yapımı animasyon filmi "Kutu Cüceleri: Yaratıklar Aramızda" filminde Eggs karakterini seslendirdi.
Surrey, İngiltere'de doğan oyuncunun hem annesi hem de babası öğretmendir; üvey babası ise bir matbaa şirketi işletiyor. Faversham, Kent'teki Queen Elizabeth Grammar School'da eğitim gördü.
Başlangıçta soğuk günlerde futbol oynamaktan kaçınmak için bir tiyatro kulübüne katılana kadar oyunculuğa ilgisi yoktu. Daha sonra Canterbury'deki Kent Youth Theatre'da oyunculuk dersleri aldı.
Hempstead Wright, 2017 yılında Birmingham Üniversitesinde öğrenciyken oyunculuk kariyerine odaklanmak için okulu yarıda bıraktı.
Ancak 2019'da Londra'da nörobilim okumak üzere üniversiteye geri döndü ve eğitimine devam ederken oyunculuğa da devam etmeyi planladığını açıkladı.
Seküler bir hümanist olan Wright, Aralık 2019'da hümanist yardım kuruluşu Humanists UK'in hamisi oldu.
FİLM, TELEVİZYON VE ÖDÜLLERİ
Isaac Hempstead Wright'ın kariyeri, dikkat çekici sinema ve televizyon projeleri ile dolu bir seyir izlemiştir.
Aktör, sinema dünyasına ilk adımını 2011 yapımı "Öbür Dünyadan" filmiyle Tom rolünde attı. 2013 yılında "Kapalı Devre" filminde Tom Rose karakterini canlandırdı.
Seslendirme alanındaki başarısı ise 2014 yılında animasyon filmi "Kutu Cüceleri: Yaratıklar Aramızda" filminde Eggs karakterini seslendirmesiyle geldi. En güncel sinema projesi ise 2021 yapımı "Gezginler" filmindeki Edward rolüdür.
Televizyon kariyerinin şüphesiz en önemli durağı, 2011-2014 ve 2016-2019 yılları arasında yayınlanan ve toplam 40 bölümde yer aldığı HBO dizisi "Game of Thrones" oldu.
Burada hayat verdiği ikonik Bran Stark karakteriyle dünya çapında tanındı. Ayrıca 2014 yılında "Family Guy" dizisinin "Chap Stewie" bölümünde Aidan'ı seslendirmiş ve 2016'da televizyon filmi olan "Revolting Rhymes"da Jack'i seslendirmiştir.
Kariyeri boyunca birçok önemli ödül ve adaylık kazanan Hempstead Wright, özellikle "Game of Thrones" dizisindeki performansıyla öne çıktı:
2013 yılında TiBS Scifi Ödülleri'nde En İyi Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
"Game of Thrones"taki kadro performansıyla 2011, 2013, 2017 ve 2019 olmak üzere dört kez Dram Dizisinde Oyuncu Kadrosu Tarafından Üstün Performans kategorisine aday gösterildi.
2013 yılında Bir TV Dizisinde En İyi Performans - Yardımcı Genç Erkek Oyuncu dalında adaylık aldı.
2011 yılında En İyi Ansambl kategorisinde aday gösterildi.