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Game of Thrones'un yıldızlarından mutlu haber

Fenomen dizi “Game of Thrones” oyuncuları Kit Harington ve Rose Leslie ikinci bebeklerini bekliyor. Leslie ve Harington 2018 yılında evlenmiş ve 2021'de de ilk bebeklerini karşılamışlardı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 10:38
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Game of Thrones'un yıldız oyuncuları Kit Harington ve Rose Leslie'den mutlu haber geldi.

Game of Thrones'un yıldızlarından mutlu haber
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2019 yılında final yapan ve yayınlandığı dönemde tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un iki yıldızı ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Jon Snow rolüyle izleyici karşısına çıkan Kit Harington, Jimmy Fallon’ın programında mutlu haberi paylaştı.

Harington, Jimmy Fallon’a oğullarının bir kardeşi olacağını söyledi. Harington, “Korkuyorum” diye itiraf etti. Oğlunun, doğacak kardeşi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Harington, bunu henüz anlamadığını söylüyor: “Onu, buna hazırlamaya çalışıyoruz, Rose’un karnını işaret ediyoruz ve ‘Annenin bebeği’ diyoruz. O da karnını işaret ederek, ‘Bebeğim’ diyor.”

Çift, ilk defa 2016’da Londra’daki Olivier Ödülleri’nde kırmızı halıda beraber görüldü. 2017’de nişanlandılar ve 2018’de de evlendiler.

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