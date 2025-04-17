Game Pass’a yeni oyunlar bugün geliyor

Bugün Xbox Game Pass'e eklenen yeni oyunlar, hem temizlik yapmayı sevenler hem de bulmaca çözmeyi tercih eden oyuncular için çeşitli seçenekler sunuyor. Crime Scene Cleaner, temizlik yapmayı seviyorsanız tam size göre. Bu oyunla, çeşitli sahnelerdeki kirliliği temizleyerek her yeri pırıl pırıl yapacaksınız. Eğer daha rahatlatıcı bir deneyim arıyorsanız, Tempopo'yu tercih edebilirsiniz. Bu oyunda, müzikle dolu bir dünyada bulmacaları çözerek eğlenceli bir maceraya çıkacaksınız.

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CRİME SCENE CLEANER: TEMİZLİKLE EĞLENCELİ BİR MACERA

Crime Scene Cleaner, Xbox Game Pass'e bugün itibariyle eklenen önemli oyunlardan biri. Bu oyun, oyunculara bir temizlikçiyi kontrol etme fırsatı sunuyor. Ancak bu sadece sıradan bir temizlik değil! Oyuncular, suç sahnelerini temizlerken dikkatli olmalı ve her detayda temizlik yapmak için özen göstermelidir. Farklı seviyelerdeki görevlerde, temizlik yapmak için gereken malzemeleri doğru şekilde kullanarak sahneleri tertemiz yapmanız bekleniyor.

Bu oyun, Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass üyeleri tarafından Cloud, PC ve Xbox Series X|S platformlarında oynanabilir. 17 Nisan 2025'te başlayan bu oyun, oyunculara temizlikle dolu bir deneyim sunuyor. Eğer temizlik yapmayı seven bir oyuncuysanız, Crime Scene Cleaner sizin için eğlenceli bir seçenek olabilir.

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TEMPOPO: MÜZİK VE BULMACA İLE KEYİFLİ BİR YOLCULUK

Eğer daha sakin ve dinlendirici bir oyun arayışındaysanız, Tempopo tam size göre. Bu oyun, müzikle dolu bir bahçede geçen huzurlu bir bulmaca deneyimi sunuyor. Tempopo'nun içinde, farklı müzik çiçekleriyle dolu bir dünya bulunuyor. Oyuncular, bu dünyada çeşitli bulmacaları çözerek ilerliyorlar. Müzik ve bulmaca unsurlarının birleşimi, oyunculara farklı bir atmosfer ve rahatlatıcı bir deneyim sunuyor.

Tempopo, Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass üyeleri tarafından Cloud, Konsol ve PC platformlarında oynanabilir. Bu oyun da 17 Nisan 2025'te yayımlandı ve müzikseverler için harika bir seçenek.

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XBOX GAME PASS: NİSAN 2025’İN OYUN DÜNYASI

Xbox Game Pass, kullanıcılarına her ay yeni oyunlar sunmaya devam ediyor. Bugün eklenen Crime Scene Cleaner ve Tempopo, Xbox Game Pass kullanıcıları için harika birer alternatif oluşturuyor. Bu oyunlar, her zevke hitap edecek türde farklı deneyimler sunarak oyun dünyasına renk katıyor.

Xbox Game Pass, her geçen gün daha geniş bir oyun yelpazesi sunarak oyuncuların tercihlerini zenginleştiriyor. Bu tür abonelik hizmetleri, oyun dünyasında daha fazla kişiye hitap etmeyi başarırken, oyunculara aynı zamanda daha fazla oyun seçeneği sunuyor. Crime Scene Cleaner ve Tempopo gibi yenilikçi oyunlar, Xbox Game Pass'in başarısını daha da pekiştiriyor. Xbox Game Pass'in sunduğu bu tür içerikler, oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirebilir.