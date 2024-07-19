Game Pass’e zam kararı sonrası dengeleri değiştirecek hamle geldi Dev anlaşma iptal olacak mı?

Microsoft’nun Game Pass’e yaptığı zam sonrası dengeleri değiştirecek hamle geldi. Dev firmanın Activision Blizzard’ı satın aldığı anlaşmanın iptal edilmesini talep eden Federal Ticaret Komisyonu, mahkemeye yeni deliller sundu. Ortaya çıkan gelişme dev anlaşmanın iptal edilme olasılığını gündeme getirdi.

Microsoft’un Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın alması sonrası Game pass’e ilk günden gelecek ilk Call of Duty oyunu 24 Ekim’de piyasaya çıkacak. Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6’nın çıkışı öncesi aldığı zam kararı ve abonelik paketlerindeki değişiklik ile tepkileri üzerine çekti. Alınan karar ile sadece Ultimate ve PCC Gamepass aboneleri yeni çıkan oyunları ilk günden oynayabilecek.

Yapılacak zamlar ile PC Game Pass fiyatı 159 liradan 209 liraya, Game Pass Ultimate 209 liradan 309 liraya, 1 aylık Game Pass Core aboneliği 159 liradan 175 liraya ve 3 aylık Game Pass Core aboneliği ise 399 liradan 439 liraya yükselecek.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK AÇIKLAMA GELDİ

Call of Duty Black Ops 6’nın çıkışı için geri sayım sürerken, Microsoft’un üzerinde Activision Blizzard’ın satışının iptali ihtimali gölge gibi duruyor. Eğlence sektöründeki en büyük satın alımlardan biri olan anlaşma resmen duyurulsa da ABD’deki Federal Ticaret Komisyonu’nda (FTC) konunun temyizde bulunması dev şirkette büyük sıkıntılara yol açabilir.

Komisyonun yayınladığı son mektupta Game Pass’e yapılan son zam ve abonelik sistemindeki değişiklik tepkiyle karşılandı. Buna göre yapılan son hamleler, Microsoft hakkındaki ‘Tekelcilik’ iddialarını güçlendirdiğinin altı çizildi. Komisyon, zam ve abonelik sistemindeki değişikliğin tüketicilerin zararına olduğunu vurguladı.

DEV SATIN ALMA TEMYİZE GÖTÜRÜLDÜ

Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını durdurmak için dava açsa da kaybetmişti. Komisyon, konuyu temyize götürmek için Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi’ne götürmüştü. Yargıçların nihai kararı vermesi beklenirken FTC, mahkemeye yeni deliller sundu. FTC, delilleri birleşmenin oyun sektöründeki rekabeti zedeleyeceği ve müşterilere zarar vereceği iddialarını desteklemek için sundu.

FTC'nin mektubunda, "Microsoft'un birleşme sonrası eylemleri, olası rekabet etkilerini tam olarak değerlendirmek için birleşmeleri önceden durdurma ve bir firmanın ekonomik teşvikleriyle tutarsız vaatlere karşı yargısal şüphecilik şeklindeki kongre tasarımını haklı çıkarıyor” ifadeleri yer aldı.

Temyiz mahkemesinin kararı ne zaman vereceği belirsizliğini korurken anlaşmanın iptal edilmesi durumunda nasıl gelişmeler yaşanacağı henüz öngörülemiyor.