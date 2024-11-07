Gaming Parkour’da finale geri sayım başladı

İzmir MaviBahçe turnuvası kıyasıya bir rekabetle tamamlanırken, final 23 Kasım'da İstanbul ESA'da gerçekleşecek.

Oyun dünyasında rekabet ve eğlenceyi bir arada sunan Gaming Parkour'da nefesler tutuldu! Final öncesi son turnuva, İzmir MaviBahçe'de rekabetin son ana kadar sürdüğü yarışlarla tamamlandı. 2 Kasım'da düzenlenen yarışmada 11 katılımcı parkuru başarıyla tamamlarken, yarışmanın sona ermesine dakikalar kala finalist üç kez değişti. 3 Kasım'daki yarışlarda ise günün birincisi ile ikincisi arasında fark yalnızca 4 saniye oldu. İzmir'de son finalistin de belirlenmesiyle finalde yarışacak 12 isim tamamlandı. Turnuva kapsamında her etkinliğin birincileri 5 bin TL değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendirilirken, ikinciler Lenovo gaming headset, üçüncüler Lenovo Mouse kazandı. Tüm katılımcılara ise Lenovo çanta hediye edildi.

Oyun dünyası 23 Kasım'da İstanbul ESA'da buluşacak

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen turnuvanın finali 23 Kasım'da İstanbul ESA'da gerçekleşecek. Turnuvanın büyük ödülü 300 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki.