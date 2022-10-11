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  • 17 yaşındaydı. Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı 

17 yaşındaydı. Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı 

Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:32
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Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı 

17 yaşındaydı. Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı 
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Mahkeme tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.(AA)

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