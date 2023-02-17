AKP’nin “Kader planı” dediği depremi böyle not ettik. 6 Şubat depremi: Unutmayacağız

Türk milletinin başı sağ olsun.

Etimizi kemiğimizi acıyla yoğurdular.

Bize kimsesizliği ve çaresizliği sonuna kadar yaşattılar.

Kahramanmaraş’taki iki büyük depremin üzerinden 12 gün geçti.

Allah, bu millete AKP iktidarı başımızdayken bir kez daha deprem yaşatmasın.

DEPREMİN İLK GÜNÜ

Yolların durumu gerekçe gösterilerek deprem şehirlerine yeterli arama kurtarma ekibi gönderilmedi.

Asker ve polis deprem bölgesinden uzak tutuldu.

Antakya yerle bir oldu.

Depremzedeler -14 dereceye kadar düşen soğuk havada aç ve susuz bir şekilde sokakta uyumak zorunda kaldı.

Borsa kapatılmadı.

DEPREMİN İKİNCİ GÜNÜ

Erdoğan, deprem açıklamasında “Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız" dedi.

Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, konuştuğu depremzede “ekiplerin gelmediğini” söyleyince depremzedenin lafını kesip oradan uzaklaştı.

Valilik ve kaymakamlık, muhalefet partilerin belediyelerinin yardımlarını ulaştırmasında zorluk çıkardı.

(Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, kendilerine giden yardımlara el konup başka bir yere gönderildiğini söyledi.)

Antakya’da hasar gören hastanenin yoğun bakım servisinde yatan hastalar, hastane çalışanlarının kiraladığı vinçle kurtarıldı.

Depremzede ablam ağlayarak "Depremden ölmedik, açlıktan ve soğuktan öleceğiz” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, depremzedelerin “Yardımlar nerede” sorusuna gülerek karşılık verdi.

Borsa ikinci günde de kapatılmadı.

Gaziantep'te vatandaş, AKP'li Nurettin Canikli'ye neden yardım gelmediğini sorarak yetkililere yalvardı. AKP'li Canikli ise vatandaşın bu haykırışlarına ise tepki vermeyerek telefonuna bakmaya devam etti.

DEPREMİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ

Erdoğan’ın Hatay’a gittiği sırada ambulanslar ve yardım tırları Erdoğan’ın konvoyuna yol vermek için kenarda bekletildi.

Enkaz altındaki insanları kurtarmak için sosyal medyada halk kendini parçalarken, Twitter ve TikTok kısıtlandı.

Vatandaşlar VPN ile Twitter’a girmeye devam ederken olan depremzedelere oldu.

Ülkenin her şehrinden toplanan yüzlerce yardım koordine edilemedi ve yağmalar başladı.

Erdoğan, deprem eleştirisi yapanlar için “Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay’da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar.” dedi.

Depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" dedi.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu fark edildi.

Eski AKP Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, yardıma gelen İmamoğlu ve İBB ekiplerine "Gelmeyin, defolun gidin" diyerek önünden geçen heyete "İngiliz uşağı defol!” hakaretlerinde bulundu.

(Reyhanlıoğlu’nun kardeşi Fatih Kocabaş, Kahramanmaraş Tapu Kadastro İl Müdürlüğü yaptığı ortaya çıktı)

Hatay'da, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaların neredeyse "zifiri" karanlıkta yapıldığı ortaya çıktı.

Tepkilerin büyümesinin ardından borsa kapatıldı.

DEPREMİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ

Hala seyyar tuvaletler temin edilmediği için sokaklar dışkılarla dolmaya devam etti.

Depremin üstünden 4 gün geçmesine rağmen açıklanan can kaybı sayısı, uzmanların açıkladığı sayılarla çelişti.

İnsanlar, depremde ölen yakınlarını motosikletle ya da kendi arabalarıyla taşımak zorunda kaldı.

Depremzedeler, yardım listesinin en başına “kefen” yazmak zorunda bırakıldı.

Ahmet Hakan, deprem bölgesi hakkında “Olumsuzluklar çok az, olumlu taraflarımız daha fazla, gerisi hava civa, fazla aldırış etmeyin!" dedi.

DEPREMİN BEŞİNCİ GÜNÜ

Erdoğan deprem bölgesinde önüne depremzede çocuklar dizilmiş halde konuşarak ‘unutulmayacak’ bir poz daha verdi.

TRT Haber, Kahramanmaraş’ta bir depremzede “yapayalnız bırakıldık” deyince sesi kısıp yayını bitirdi.

Deprem şehirlerinin çoğu iline hala yeterli seviyede yardım götürülmedi.

Erdoğan, Adıyaman’a giderek “Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık” dedi.

Kahramanmaraş’taki depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Gökkaya, Elazığ ve İzmir depremlerinden sonra, “Arkamdan melek oldu yazmayın, hakkımızı arayın” dediği ortaya çıktı.

DEPREMİM ALTINCI GÜNÜ

Emine Erdoğan’ın depremzede bir çocuğa karşı mimikleri sosyal medyada gündem oldu.

Hatay’da yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğünün bulunduğu bina ‘apar topar’ yıkıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medya kuruluşlarına ‘yakından takip edildiklerinin’ altını çizen bir açıklama yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası’nın deprem bölgesine ilişkin hazırladığı ön incelemeye göre, maden kurtarma ekipleri, çalışmalarını tamamladıklarında ihtiyaç olan başka il ve ilçelere gitmek istediklerinde ‘talimat gelmeden olmaz’ gerekçesiyle bekletildi.

DEPREMİN YEDİNCİ GÜNÜ

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Avrupa yine bildiğimiz gibiydi…

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, depremin yeni bir mülteci dalgası yaratmasından endişe ettiğini belirterek, daha fazla Suriyelinin Türkiye’de barındırılması gerektiğini savundu.

YABANCI ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN GÜVENLİĞİ SAĞLANAMADI İDDİASI

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen arama kurtarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini durdurarak ülkelerine dönme kararı aldı.

AHMET HAKAN: REKOR AYÇA’DA MI

Bizzat Erdoğan’ın “gereğini yapıyor” dediği Ahmet Hakan, deprem enkazından 185. Saatte çıkarılan vatandaş için “Rekor Ayça’da mı” diye akıllara durgunluk veren bir soru sordu.

Hakan’ın bu empatiden yoksun olma hali ise tepkilere neden oldu.

HALKIN PARASI YİNE HALKA LÜTFEDER GİBİ BAĞIŞLANDI

İktidar eliyle düzenlenen bağış gecesinde 115 milyar 146 milyon 528 bin TL (6.1 milyar dolar) bağış toplandı.

Bu bağışların yüzde 70’inden fazlası kamu kurumları tarafından yapıldı.

Bir kamu kurumundan diğer kamu kurumuna geçen bu paraların adı da bağış oldu, yerseniz.

E bir de sanki vergiden düşülmeyecekmiş gibi zenginlerin halka lütfeder gibi ‘bağışladığı paraları’ konuşalım.

Madem bu kadar büyük paralar bağışlanacaktı.

İnsanlar neden günlerce çadır, battaniye, gıda vb. ihtiyaçlar için bekledi?

Hala da bekleyenler var.

Depremzedeler betonun üstüne kurulan o soğuk çadırlarda kalırken, Türk milletinin aklıyla alay edercesine bir tiyatro izlettiniz.

Hadi yine iyisiniz, milyonlarca reklam parası vermekten de kurtuldunuz.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN GÜNGÖR KAYIPLARA KARIŞTI

6 Şubatta "Büyük bir afetle karşı karşıyayız. Olay çok yeni. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada" açıklaması yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin ilk iki günü kayıplara karıştı.

Güngör, depremim ilk iki günü sosyal medyadan paylaşım yapmadı.

Güngör, deprem sürecinde basına depreme ilişkin açıklama yapmadı.

Güngör’ün korumaları Ebrar Sitesi hakkında soru sormak isteyen Fox TV muhabiri Gülşah İnce ve "Dört enkazım var" diyen depremzedeyi itekledi.

İKTİDAR AFAD’IN BÜTÇESİNİ DÜŞÜRDÜ

İktidar 2023 yılı için AFAD’ın bütçesini yüzde 33 azaltarak 8 milyar TL’ye düşürdü.

Böylece iktidar, düzenlenen bağış gecesiyle AFAD’dan aldığı paraları depremden sonra AFAD’a vermiş oldu.