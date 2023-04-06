AKP’ye neden oy vermemeliyiz? Oy kullanmadan önce her seçmenin hatırlaması gereken AKP arşivi

Bu yazı 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala AKP iktidarının Türkiye’ye verdiği zararları bir kez daha hatırlatmak üzere yazılmıştır.

Temel sorunlara yer verilen bu yazıda söz konusu sorunlar daha iyi anlaşılsın diye bazı maddeler örneklendirilmiştir.

AKP’NİN UNUTULMAMASI GEREKEN ARŞİVİ

*Deprem beceriksizliği (deprem konulu yazımda uzun uzun yazmıştım bknz.)

*Türkiye’nin dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi olması

*Erdoğan’ın her fırsatta Türkiye’nin kapılarının sığınmacılara açık olduğunu vurgulaması, son 10 yılda ülkeye +10 milyon sığınmacı girmesi (gerçek sayıyı AKP’li yetkililer bile bilmiyor), sınırdaki mayınların temizlenerek kaçakların geçişlerinin kolaylaştırılması, sınırın bilinçli olarak korunmaması ve sığınmacılar için Avrupa Birliği’nden 3-6 milyar Euro para ödenmesinin kabul edilmesiyle Türkiye’nin Avrupa’nın rahatlığı için tampon bölge olmayı kabul ettiğinin resmiyet kazanması

*Erdoğan’ın "Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir" demesi (23.02.2019 / Kahramanmaraş)

*Ulus devlet anlayışını yıkarak ümmetçi bir toplum oluşturulmaya çalışılması

*15 Temmuz Darbe girişiminden ders almayan/almak istemeyen AKP’nin tarikat ve cemaatlere açık açık destek vermesi

*Başta hafızalara kazınan Ensar Vakfı’nda ve diğer tarikat/cemaatlerdeki çocuk istismarı olaylarına “Bir kereden bir şey olmaz” anlayışıyla sessiz kalınması

(Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın tarikat yurdundaki psikolojik şiddete dayanamayarak intihar etmesi)

(İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın elebaşı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirmesi’ ve çocukluğu boyunca Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğraması)

*Kamu kaynaklarının tarikat ve cemaatlere peşkeş çekilmesi

*Düşman ile uzlaşılmayacağı bilindiği halde Kürtçü terör örgütü PKK ile “çözüm süreci” yapılması ve Türk askerinin PKK sempatizanları tarafından ‘PKK halktır halk burada’ sözleriyle yuhalanması

*AKP’nin daha birkaç yıl önceye kadar HDP ile işbirliği içinde olduğunu ‘unutması’

*AKP’nin terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı HÜDA PAR ile önümüzdeki seçim için ittifak yapması

(Terör örgütü Hizbullah, 22 yıl önce İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı ve 5 polisi katlederek şehit etti)

(Hüda Par’ın Başkanı Yapıcıoğlu, terör örgütü Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediğini açıkça dile getirdi)

*Erdoğan’ın Atatürk’ün ilkelerinden biri olan milliyetçilik hakkında “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız” demesi

*Erdoğan’ın “Ne istediler de vermedik”, “FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini reddetmem. Doğrudur, doğrudur. Aldatıldık” dediği Fethullahçı Terör Örgütü’nün AKP iktidarı sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’ne ‘paralel devlet’ oluşturma girişiminde bulunması ve 15 Temmuz 2016 tarihinde Meclisimizi bombalaması

*FETÖ tarafından Balyoz ve Ergenekon Kumpası davalarının yürütülmesine göz yumulması ve neticesinde onurlu Türk askerlerine iftira atılması

(Hala Balyoz Kumpası Davası’nın sürdürülmesiyle Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’a hapis cezası verildi)

*FETÖ’nün 28 Şubat Kumpası Davası’nda emekli askerlerin yeniden yargılanması ve suçsuz olmalarına rağmen hapis cezası verilmesi

(28 Şubat Kumpas Davası’nda dava talebinde bulunan savcı FETÖ’den tutuklu, duruşma savcısı FETÖ’den tutuklu, soruşturma hakimi FETÖ’den tutuklu, savcılığa bilgi ve belge gönderen Genelkurmay Eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse FETÖ üyeliğinden tutuklu)

(Emekli Korgeneral Vural Avar’ın ileri derecede demans ve Parkinson hastalığı olmasına rağmen tahliye edilmemesi sonucunda 20 Aralık 2022 tarihinde cezaevinde hayatını kaybetti)

*Erdoğan’ın izniyle Kozmik Odalara girilmesi ve devletin gizli belgelerine ulaşılması

(11 ve 16 No’lu odalara telefon dahi sokulmaması gerekirken TSK’nın tüm planları deşifre oldu. Gizli belgelerin kimlerin eline geçtiği dahi bilinmiyor)

*Erdoğan’ın terörist elebaşı Öcalan için “Sayın” diyerek , "... şu anda, almış olduğu kellelerin hesabını veriyor" demesi

*13 Mayıs 2014'teki Soma maden faciasının olması ve Erdoğan’ın müşaviri Yusuf Yerkel’in madencileri tekmelemesi

(Yerkel, bu skandaldan sonra ödüllendirilircesine Frankfurt'a 'Ticari Ateşe' olarak atandı)

*11 Türk askerinin Irak’ın kuzeyinde başlarına çuval geçirilerek 60 saat boyunca sorguya çekilmesi ve 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürülmesi

* Türkiye’de başta metamfetamin olmak üzere uyuşturucu maddelerin satışının ve kullanımının her geçen gün artması

*AKP’nin dış politikada hiçbir zaman dengeli bir politika izlememesinden kaynaklı olarak Türkiye’nin uluslararası saygınlığının zedelenmesi

*Rusya’nın TSK’nın taburuna düzenlediği hava saldırısında 36 askerin (daha fazla olduğu iddiaları da var) şehit olmasının ardından Rusya’ya gerekli tepkinin gösterilmemesi yetmezmiş gibi bir de Erdoğan’ın Putin tarafından Kremlin Sarayı’nda bekletilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin küçük düşürülmesi

*Erdoğan’ın 13 asker ve polisinin şehit olduğu Gara katliamı konuşmasının hemen ardından gülerek espri yapması

* Kadınlara yönelik şiddeti önlemek için hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nin Erdoğan tarafından feshedilmesi

*Kadın cinayetlerinin AKP’nin ilk 7 yılında yüzde bin 400 artması

*Kadına şiddet konusunda caydırıcı cezaların uygulanmaması nedeniyle faillerin AKP’den cesaret alması

*Kadın cinayetlerinin politik olması

*Şüpheli kadın ölümlerinin ‘şüpheli olarak’ kalması ve faillerin cezalandırılmaması

( AKP’li vekil Şirin Ünal'ın evinde şüpheli bir şekilde ölen Özbek kadın Nadira Kadirova)

*Basın özgürlüğünün kısıtlanması, basının tekelleştirilmesi, yandaş medya oluşturulması, gazetecilerin iktidarın usulsüzlüklerini haberleştirmesi nedeniyle tutuklanması ve 'Dezenformasyon' Yasası olarak tanıtılan ama aslında sansür yasası olan yasanın yürürlüğe girmesi

*Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların buharlaştırılması

*Enflasyonun yüzde 100’ü aşması ve hiperenflasyona doğru gidilmesi

* Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 459 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesi

*Türk Lirası’nın bile isteye değersizleştirilmesi

(Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türk Lirası'nı değerli hale getirirseniz sanayi yavaşlar, işsizlik olur" dedi)

(Türkiye’nin Avrupa’nın en fakir ülkesi olması)

(Bulgar Levası’nın 10 TL’yi aşmasıyla Bulgarlar, Edirne’ye gelerek Türklerin peynir bile alırken iki kere düşündüğü pazarlardan onlarca poşetle çıkıyor)

*Temel ihtiyaç olan barınmanın Türkiye’de lüks haline gelmesi ve İstanbul’da insanların barınma hakları fiilen ellerinden alınması

(Özellikle İstanbul ve Antalya’da en düşük kira bedellerinin asgari ücreti geçmesi)

*Ev/araba sahibi yani mülk sahibi olmanın artık sadece hayal olması

*Gençlerin layık görüldüğü kalitesiz eğitim hayatlarının ardından elinde diplomasıyla işsiz kalması

*Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın kararlarına müdahale etmesi ve Merkez Bankası’nın ekonomistlerin uyarılarına rağmen faiz indirmesi

*20 Aralık 2021’de AKP iktidarının dolar operasyonuyla doların 18 liradan sert düşüşle 12 liranın altına inmesi ve bir yandan dolar yükseldikçe Kur Korumalı Mevduat'ın maliyetinin artması diğer yandan doları tutmak için Merkez Bankası'nın rezervlerinin harcanması

*Merkez Bankası’nın net rezervi eksi 41,6 milyar dolara kadar düşmesi

*Türkiye’nin AKP iktidarında ithalatçı bir ülkeye dönüşmesi, çiftçilerin borcunun 120 kat artması, tarımsal üretimde girdi fiyatlarındaki artışın yüzde 600’lere kadar çıkması, çiftçilere destek verilmemesiyle birlikte çiftçi sayısının ve tarımsal alanın azalması

* Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden ihraç edilen 14,7 milyon ton atığın en büyük alıcısı olması

*Gezi eylemleri sırasında 8 vatandaşın katledilmesi

(Ali İsmail Korkmaz’ın önce polisler tarafından daha sonra da eli sopalı caniler tarafından dövülerek öldürülmesi)

*Laik ve bilimsel eğitim sisteminden uzaklaşan Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaat ve tarikatlarla protokol imzalayarak eğitim sistemini dinselleştirilmesi

(Evrim teorisinin MEB tarafından müfredattan kaldırılması)



*Üniversitelerde nepotizm anlayışıyla akademisyen alımlarının yapılması ve üniversite eğitimlerinin kalitesinin düşürülmesi

*Kamu kurumlarının özelleştirilmesi

(Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 14 fabrikanın özelleştirmesi)

(Son 19 yılda 62,7 milyar dolarlık satışla AKP iktidarı, “özelleştirme şampiyonu” oldu)



(2018 yılındaki 6,2 milyar TL’lik (1,3 milyar dolar) özelleştirmelerden sonra 2019’da 660 milyon TL (115 milyon dolar), 2020’de 146 milyon TL’lik (22 milyon dolar) özelleştirmeye imza atan iktidarın 2021 sonundaki özelleştirme bilançosu 4 milyar 163 milyon TL’ye (413 milyon dolar) çıktı)

* Kamu ihalelerinde usulsüzlük yapılması ve dünyada en çok kamu ihalesi alan 10 şirketten 5'inin Türkiye'de olması

(AKP iktidarının kamu ihaleleriyle yüz milyarlarca lira aktardığı inşaat şirketleri Cengiz, Kolin, Kalyon, Limak ve MNG, dünyada kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirket arasında. Bu 5’li çete, AKP iktidarına yakınlıklarıyla biliniyor ve çiftçilerin borçları silinmezken bu şirketlerin sık sık vergi borçları siliniyor)



*Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanı olduğu 2004 yılında 38 kişinin öldüğü Pamukova tren kazasının ardından hiçbir sorumluluk kabul etmeyerek "Ben çok rahatım. O direksiyonu ben kullanmıyorum ki kardeşim..." demesi

* Yaşam tarzlarına doğrudan müdahale etmekten çekinmeyen iktidarın içki fiyatlarını sürekli artırarak fahiş duruma getirmesi

*İşçi haklarının korunmaması ve çalışanların yüzde 50’yi aşkın kısmının asgari ücret alması

(Asgari ücretle çalışan kişilerin sayısı net bilinmemektedir. “Yüzde 50” oranı muhalefet cephesinden yapılan açıklamalara dayanarak yazılmıştır)

(asgari ücret hakkındaki yazımı okumak için bknz.)

* 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı sırada iktidarın THK envanterindeki uçakları kullanmama inadı

(AKP, helikopter ve uçak alımı projesine sadece 1,2 milyar TL bütçe ayırdı. Bu para iki yangın söndürme uçağı almaya dahi yetmiyor)

(Orman yangınları önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi)

(2021’de 2 bin 793 yangının çıkmasıyla Türkiye’de 139 bin hektarlık orman alanı yanarak kül oldu)



Bu yazıda AKP’nin 21 yıllık iktidarında yaptığı her skandalı detaylıca yazacak olsam dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı’nı geçecek olduğumu fark etmemle yazıyı burada sonlandırmaya karar verdim.

Elbet eksik yazdığım noktalar olmuştur.

Ancak bu bilinçli olarak yapılmamıştır.

Bilginize…