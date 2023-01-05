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Altılı masada mavi AKP’ye yer yok

Gamze Dağ yazdı...

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:11
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Gamze Dağ yazdı. Altılı masada mavi AKP’ye yer yok

Altılı masada mavi AKP’ye yer yok
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Türk milletinin kaderini belirleyecek seçimlere aylar kalmışken, muhalefet kanadı açık vermeye devam ediyor.

AKP’nin kurucu isimlerinden şimdinin mavi AKP’si olan DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan, skandal ifadelerine yenilerini ekledi.

Habertürk’te canlı yayında “Biz cemaatler, tarikatlar, dini gruplar şeffaf ve açık bir şekilde dernek olarak yapılanabilsinler dedik. Şu anda yasak... İnancı doğrultusunda örgütlenebilme örgütlüğü insan hakkı... Ama resmen yapabilmeliler. İbadethanelerini açabilsinler.” ifadeleriyle tarikatlara meşru statü vermeyi vadetti.

Babacan, bununla da yetinmeyerek Atatürk inkılaplarının eskide kaldığını savundu.

Devrim Kanunlarını eskide kalmış diyerek küçümsemeye kalkan Babacan, çağlar öncesinden kalma fikirleri yaymak isteyen tarikatçılara neden özgürlük istiyor?

Vals gösterisinden siyasal İslamcılara “rövanş” yapıldığı sonucunu çıkaran Babacan, açıkladığı Temel Haklar Eylem Planı’nda, “Cezaevlerinde yaşam hakkı ihlallerine göz yummayacağız.” vaadinde bulunurken neden cezaevinde ölüme terk edilen Emekli Korgeneral Vural Avar için sesini çıkarmadı?

Anayasanın 66.maddesindeki Türk kelimesinden rahatsız olan Babacan, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.” ifadelerinin hangi kısmında “kapsayıcılık” göremedi?

Ergenekon Kumpası’nda davalar görülürken borsa hareketlendi diye "Ortalığı temizlerken biraz toz duman kalkar, her temizlikte böyle, toz-duman olabiliyor.” ifadelerini kullanan Babacan, şimdi hangi hadle ekonomiyi düzelteceğini söylüyor?

Başbakan Yardımcılığı görevindeyken özelleştirmelerin mimarlarından olan Babacan, neden hala ekonominin geldiği noktada parmağı olmadığını düşünüyor?

Herkesin gördüğü ama DEVA Partisi’nin görülmediğini sandığı siyasal islamcılık, liberal maskesi takınca arkasına gizlendiği görünmez bir maske haline gelmiyor.

AKP iktidarını istemeyen insanlar AKP’nin mavisini de istemiyor.

DEVA PARTİSİ ALTILI MASADA OLMAMALI

DEVA Partisi’nin 6’lı masada olmaması gerektiğini bizzat DEVA Partisi herkese gösterdi. Ancak Babacan’ın skandal ifadelerini ve eylemlerini görmezden gelsek ve onu muhalif bir siyasetçi olarak kabul etsek bile ittifaka bir de matematik açısından bakalım:

Yüzde bir bile oy alma ihtimali olmayan DEVA Partisi neden bu ittifakta?

İttifak’a girebilmek ve kalabilmek için ne yaptı?

Sokakta 10 vatandaşa “Ali Babacan kim?” diye sorsanız kaçı “Tanıyorum” cevabını verir?

DEVA Partisi ne matematik açısından ne de politikaları açısından 6’lı masada olmaması gereken bir partidir.

(Bu 10 vatandaş mümkünse siyasal İslamcıyım demekten utandığı için liberalim diyen 15 yaşındaki çocuklar dışında birileri olsun)

******

Muhalefet, ekonomik krizden dolayı muhalif kesimin oyunu çantada keklik görüyor. Ama sosyal medyada gündemi belirleyen gençler, ortada dönen bu siyasi oyunların ve çelişkilerin gayet farkında…

Muhalefet, henüz ortada kazanılmış bir seçim yokken ve daha önce hiç oy kullanmamış Z kuşağının kendisine oy vereceğinden neden bu kadar emin? Hiç anlamış değilim.

İnsanlar artık kötünün iyisini değil de gerçekten iyi olan bir seçenek istiyor.

******

Muhalefeti eleştirdiği için insanları itham ederek sert eleştirilere maruz bırakanlara da bir çift söz söylemek istiyorum.

Türk milletinin hayatı, kaybetmek isteyen bir iktidar ve kazanmamak için direten bir muhalefetin koltuk savaşından daha önemli.

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Avukat Günışığı
5.01.2023 13:46
Gamze hanım çok güzel bir köşe yazısı olmuş özellikle de çekingen islamcı gençlerin liberal olduğunu söylemeniz de nokta atışı tespit olmuş doğrusu çünkü liberalizm de utanılacak bir şey  
 
Aybuke
5.01.2023 13:39
Deva partisi ancak bu kadar net ve iyi analiz edilebilirdi,herkes bu yazıyı iyi okusun  
 
Şenay Güngör
5.01.2023 13:36
Mükemmel bir yazı yazarımızı tebrik ediyorum  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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