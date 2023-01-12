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  • Altılı Masada yeşil AKP’ye yer yok. AKP için 'fedakarlık' yap. Altılı masa için 'kriz' çıkar

Altılı Masada yeşil AKP’ye yer yok. AKP için 'fedakarlık' yap. Altılı masa için 'kriz' çıkar

Gamze Dağ yazdı...

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:07
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Gamze Dağ yazdı. Altılı Masada yeşil AKP’ye yer yok

Altılı Masada yeşil AKP’ye yer yok. AKP için 'fedakarlık' yap. Altılı masa için 'kriz' çıkar
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AKP iktidarının eski Başbakanı ve şimdinin yeşil AKP’si olan Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında “Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı ‘sizin oylarınız düşüktü’ derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz.” ifadelerini kullandı.

Muhalif kesimin altılı masada olmasından rahatsız olduğu Davutoğlu, bu sözleriyle bir kez daha tepkilere neden oldu.

AKP tarihindeki en yüksek oy oranı %49,5 ile başbakan olan Davutoğlu, Erdoğan tarafından istifaya zorlandığında ‘bu parlak fikirler’ neden o zaman da aklına gelmemişti?

CUMHURBAŞKANI OL AMA CUMHURBAŞKANLIĞI YAPMA

Davutoğlu, AKP’den ayrıldıktan sonra Erdoğan’ın “AKP genel başkanı ol ama başkanlık yapma, başbakan ol ama başbakanlık yapma” mesajı verdiğini söyledi. Bu durumu kabul etmeyeceğini belirten Davutoğlu “düşük profilli başbakan ol’ dediler ancak ‘ne Türkiye bunu kaldırabilir ne de ben’ dedim” tepkisini vermişti.

Davutoğlu, Erdoğan’ın kendisine yaptığı bu ‘düşük profilli yönetici’ konumunu AKP iktidarını devirecek olan geleceğin cumhurbaşkanına layık gördüğünü açıkça dile getirdi.

AKP İÇİN FEDAKARLIK YAPAN DAVUTOĞLU ALTILI MASA İÇİN KRİZ İSTİYOR

Davutoğlu, başbakanlıktan istifa ettiği sürece ilişkin “Bugüne kadar en yüksek oyu alan başbakan olarak altı ay sonra istifa ettim” diyerek istifa sürecinde fedakârlık yaptığını, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında uyumsuzluk olmasını istemediğini söyledi.

Davutoğlu istifa gerekçesini ise şöyle açıklamıştı:

Merhum Ecevit ile Ahmet Necdet Sezer gibi olmamak için fedakârlık yaptım.

2016 yılında başbakanlıktan istifa ettirilmesine rağmen, başkanlık referandumunda bile sessiz kalarak 2019 yılına kadar AKP için ‘fedakarlık yapan’ Davutoğlu, şimdiden ittifakın gelecekteki muhtemel ittifak sorunlarına ‘Kriz çıkar, seçime gideriz’ derken tereddüt etmiyor.

DEĞİŞMEYEN AKP İKTİDARI ZİHNİYETİ

Biz bu kibri daha önce de görmüştük…

Bir kez iktidar koltuğunun tadını alan bu zihniyet, daha şimdiden gelecekteki cumhurbaşkanını tehdit ediyor.

Bütün anketlerde en fazla yüzde 3 oy oranı potansiyeli olan Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Davutoğlu’nun bu tavrı, İYİ Parti ve CHP’nin partisine tanıdığı hiç hak edilmeyen ittifak imkanını daha şimdiden silah olarak kullanması açıkça bir tehdittir.

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Türkiye’ye milyonlarca Suriyeli sığınmacının gelmesine sebep olan politikaların mimarlarından Davutoğlu’nun Altılı Masanın Suriyeli sığınmacılar için hazırladığı ortak metne karşı çıkması muhalif kesimi şaşırtmadı.

Ancak, her zaman dile getirdiğim gibi Türkiye’nin en önemli sorunu olan sığınmacı konusunda bile Türk milletinin aleyhine karar vermek isteyen Davutoğlu, sığınmacıların ülkelerine gitmesini istemiyorsa…

Kendisi pekâlâ muhalefet masasından gidebilir.

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Nevzat gül
12.01.2023 13:32
Kör görüyor, sagir isitiyor, herkes korkusundan tissss. Fetö demek akp demek, Babacan ve Davutoglu demekte Akp demek  
 
Yaşar SARIÇİÇEK
12.01.2023 13:29
6'lı masada mızıkçılık yapan ve muhalif seçmenin zihnini bulandıran Ahmet DAVUTOĞLU, etkisiz eleman olarak görülmeli.Davutoğlu, 6'lı masada oy oranı kadar söz sahibi olmalı.  
 
Hulki
12.01.2023 13:28
Millet ittifakı, mültecileri geri gönderecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın ...  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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