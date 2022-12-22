Asgari ücrete Harezmi ayarı. İşte yeni asgari ücretle alınabileceklerin listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Böylelikle, asgari ücrete yüzde 54, 66 oranında zam oldu. Peki, asgari ücretle Türkiye’de neler alınabilir? Ya da alınamaz. Evet. Bu daha doğru oldu. İşte detaylar…

Erdoğan, "Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine, altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." ifadelerini kullandı ve asgari ücreti açıkladı.

Yoksulluk sınırının (dört kişilik ailenin yapması gereken toplam harcama) 25 bin 365 TL olarak açıklandığı ülkede lütuf edilir gibi açıklanan 8 bin 506 TL ile neler alınabilir? Ama bunun listesi kısa olacağı için neler alınmayacağını da ekleyelim.

ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEKLER

2003 yılında asgari ücretle 7,5 çeyrek altın alınabilirken bu miktar 2022’de 3’e kadar geriledi. Yeni açıklanan asgari ücretle ise 4,7 çeyrek altın alınabiliyor. Şimdilik.

Asgari ücretle fakir toplumların vazgeçilmez yiyeceği olan ekmekten bin 700 tane alabilirsiniz. (Bu kısmı çok uzatmayalım malumunuz… Cihan Kolivar’a sevgiler)

Asgari ücretle 48 kg kıyma alabilirsiniz. Ancak, edindiğim bilgilere göre; en kısa süre içinde kasaplarda fiyatlar 200 liranın üstüne çıkacak.

Zam şampiyonlarından olan tuvalet kağıtlarının fiyatları 200 lirayı bulduğu için 42 tane alabilirsiniz. (Buna da çözüm olarak eski gazeteleri eve götürmeye karar kıldım)

Asgari ücretle şimdilik 1 (bir) tane telefon alabilirsiniz. Çünkü en az işleve ve iyi özelliğe sahip telefonların fiyatları bile 6 bin liradan başlıyor. Bir ay boyunca tabiri caizse eşek gibi çalıştın ve karşılığında aldığın maaşla 1 tane telefonu bile zor alabiliyorsun.

ASGARİ ÜCRETLE ALINAMAYACAKLAR

Bir ömür tapulu bir evimiz olmayacağı gerçeğini kabulleneli çok oldu ama kiraladığımız eve hangi eşyaları alabiliriz?

Sürekli asgari ücretle çalışıyorsanız 0 (sıfır) tane araba alabilirsiniz. Çünkü ikinci el olan ortalama bir araba bile 250 bin TL.

Asgari ücretle ise 0 (sıfır) tane buzdolabı alabilirsiniz. Çünkü buzdolabı fiyatları 13 bin ile 40 bin arasında değişiyor.

Asgari ücretle 0 (sıfır) tane çamaşır makinesi alabilirsiniz. Çünkü çamaşır makinesi fiyatları 9 bin ile 25 bin arasında değişiyor.

Asgari ücretle 0 (sıfır) tane bilgisayar alabilirsiniz. Çünkü bilgisayar fiyatları 9 bin TL’den başlıyor.

Asgari ücretle koltuk takımı, yatak odası ya da herhangi bir mobilya takımından da 0 (sıfır) tane alabilirsiniz. Çünkü fiyatları 15 bin liradan başlıyor.

Beyaz eşya ve mobilya takımlarının fiyatlarından da anlaşılacağı üzere asgari ücretle 0 (sıfır) kere evlenebilirsiniz. Zaten, düğün salonlarının fiyatları da ortlama 40 bin TL.

Sanırım Harezmi, asgari ücretle alınabilecekleri sıralarken sıfırı bulmuş.

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Asgari ücretle alamayacaklarımızın listesi uzar gider.

Ama hadi eşyaları kredi kartına 12 taksitle aldık diyelim. Peki, İstanbul’da ev kiralayabilir miyiz?

Cevap, birkaç il dışında hayır. İstanbul’da 8 bin 506 TL ile ortalama bir ev kiralayamazsınız. Tabii tercihiniz Esenyurt değilse. Esenyurt’ta da artık Türklere ev kiralanmadığına göre bu şık da elendi. Kendi ülkesinde ev kiralamaya parası yetmeyen, yetse de kiralayacak ev bulamayan necip Türk milleti.