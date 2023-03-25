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Çetin Doğan Onurumuzdur

Gamze Dağ yazdı...

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:40
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Gamze Dağ yazdı: Çetin Doğan Onurumuzdur

Çetin Doğan Onurumuzdur
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Taraf artıklarının sahte belgeleri ortaya attığı ve 15 Temmuz 2016’dan sonra iktidarın bile kabul etmek zorunda kaldığı Balyoz kumpasında yeniden yargılamada karar verildi.

Yine yakın zamanda 28 Şubat kumpas davasında yıllar sonra verilen kararla hapse gönderilen Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi yargılandı ve Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TSK’ya kurulan FETÖ tezgahında belgelerin sahteliği kanıtlanmışken, birileri FETÖ tarafından ‘kandırıldığını’ bile itiraf etmişken bu karar hangi amaçla alındı?

Kendi getirdiği yüzde 50+1'lik iktidar olma barajını aşmak için Hizbullahçılarla bile koalisyonda sıkıntı görmeyen AKP iktidarı, Balyoz'daki son kararlarla kumpası devam ettirerek kime göz kırptı?

İktidar, her alanda FETÖ’yü temizlediğini iddia etmelere devam etsin…

Yargıda temizlenmeyi bekleyen ve hala masum insanların kanına giren tetikçiler varlığını devam ettiriyor.

Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan 82 yaşındaki bir askerden ‘intikam’ almalara doyamıyorsunuz.

Siz, istediğiniz kararı verin.

Sahte CD’ler, belgeler ve fotoğraflarla kurduğunuz bu darağacı bir gün belki de adalet tecelli edince sizi de yargılar.

TSK’ya iftira atanların yargılanacağı günleri sabırla bekliyoruz.

Selam olsun Mustafa Kemal Paşa’nın onurlu askerlerine

Selam olsun gururumuz Çetin Doğan’a

Selam olsun ölüm yatağında bile iktidara boyun eğmeyen Vural Avar’a

Selam olsun şerefini her şeyden üstte tutan Ali Tatar’a

Selam olsun hayatını Türk milletine adayan Kaşif Kozinoğlu’na

Selam olsun yargılanan tüm askerlere

******

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel’in de dediği gibi:

Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden biriydi Balyoz kumpası... Tetikçisi, uygulayıcısı Fetullahçı örgüt, Planlayıcısı ABD, destekçisi siyasi iktidardı! Sonuç 15 Temmuz kanlı kalkışmasına kadar vardı... Unutmayalım

Ama görüyoruz ki 15 Temmuz’dan ders almayanların başında iktidar geliyor…

Ama zil çalmak üzere…

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