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Gençlerin sırtına yüklenen EYT küfesi

Gamze Dağ yazdı...

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:40
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Gamze Dağ yazdı: Gençlerin sırtına yüklenen EYT küfesi

Gençlerin sırtına yüklenen EYT küfesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün EYT’lilerin uzun zamandır beklediği “sevindirici” haberi açıkladı. 2 milyon 250 bin EYT’li yaş şartı aranmadan emeklilik hayaline kavuştu. Peki, şu an mevcut 13 milyon 722 emeklinin maaş yükünü sırtlanacak olan gençlerin hayalleri ne olacak?

Bir de bu 13 milyon 722 bin emekli sayısına 2 milyon 250 bin kişi daha eklenecek.

Erdoğan’ın açıklamasından anlaşıldığı üzere EYT konusunda 8 Eylül 1999 öncesi emekli koşullarına dönülecek. Bu noktada da yine bir sıkıntı ortaya çıkıyor.

8 Eylül 1999'da işe başlayan hemen emekli olacak ama 9 Eylül 1999'da işe başlayan 60 yaşında emekli olacak.

Bu şimdi adalet mi?

******

TÜİK’in verilerine göre; Türkiye, çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu dönemi yaşıyor. Bu dönemde fon biriktirilmesi gerekirken emekli sayısına 2 milyon 250 bin kişi daha eklenmesi tamamen yanlış bir adımdır. Çünkü SGK’ya kayıtlı olan işçi sayısı 22.9 milyon kişiyken emekli sayısı 15 milyon 972 bin sayısına ulaşacak. Bu durumda batmış olan SGK’nın ‘en dibe kadar batacağını’ öngörmek için kahin olmaya gerek yok.

Mesleğimi bir kenara bırakarak 22 yaşındaki bir genç olarak soruyorum; gençler neden 40 yaşında emekli olan birisinin emekli maaşı altında ezilmek zorunda bırakıldı?

Konuyu örnekler ile açıklayalım:

8 Eylül 1999’da 19 yaşındayken sigortalı olmuş bir kadın 23 sene çalışıp 42 yaşında emekli olabilir. Bu kişi 80 yaşına kadar yaşarsa 23 sene çalışıp 38 sene maaş almış olacak.

10 Eylül 1999’da 18 yaşında olup üniversiteye giden bir kadının 23 yaşında SGK’lı olduğunu düşünürsek 60 yaşında emekli olması için 37 yıl çalışması gerek. 80 yaşına kadar yaşarsa 20 yıl emekli maaş almış olacak.

Bu şimdi adalet mi?

*****

Seçimler yaklaştıkça toplumun her kesiminin sorunu çözülmek için komisyonlar kuruldu. Ama KYK bursu 850 TL’den bin 250 TL’ye çıkarıldı. Konu gençler olunca enflasyon da gençlerin oy hakkı olduğu gerçeği de göz ardı edildi.

*****

Emekli olma yaşının ortalama 66/67 olduğu Avrupa’yı düşünürsek; Avrupa’da yaşayan vatandaşlar 50 yaşına geldiğinde yaşı gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıyor ya da işe alınmamazlık yapılmıyor.

Ancak, emekli olma yaşının 60/65 olduğu Türkiye’de ise 50 yaş üstü olan insanlar yaşı gerekçe gösterilerek işe alınmıyor ya da işten çıkarılıyor.

Gençler ise sayılı olan birkaç üniversiteden mezun olmamışsa tecrübesiz olduğu gerekçe gösterilerek işe alınmıyor ya da aylarca hatta yılı aşan bir süre boyunca stajyerlik adı altında ‘köle’ gibi kullanılıyor.

Ne tarafa baksak, istihdam yapılanmasında haksızlık yapıldığı gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpıyor.

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Gürkan ALCAN
29.12.2022 12:26
EYT'lilerin yarısından fazsalı çalışmaya devam edecek. Yani ödeyeceği SGK primi ve gelir vergisi ile alacağı emekli maaşının %80'ini kendi ödemiş olacak.  
 
mehmet özkan
29.12.2022 12:15
doğru ve çok yerinde bir yazı olmuş. herkese aynı şartlar uygulanmalı, örneğin 50 yaş ve 7200 günü dolduran her vatandaş emekli olabilmeli...  
 
zonguldak
29.12.2022 12:15
verilen hak geri alınmaz o kadar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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