Kumpas Davalarının kilit bakanı Sadullah Ergin ortak vekil listesinde gösterilirse ne olur?

2023 seçimlerine 36 gün kala ‘kesin kazanıyoruz sarhoşluğuna’ kapılan Millet İttifakı’na dair bir kulis bilgisi sızdı.

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi’nden iki isim CHP tabanında isyana neden oldu.

Bu isimler: Balyoz ve Ergenekon Kumpas Davalarının başladığı dönemin Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin ve FETÖ’nün çatı davasında yargılanırken dosyasının ayrılmasının ardından beraat edilen İdris Şahin...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde ‘helalleşme’ ve ‘birleştirici güç’ ekseninde CHP için ‘yepyeni’ bir yol çizdi.

CHP’nin ‘yeni bir CHP’ olduğunu vurgulayarak yürüttüğü bu seçim politikasında Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin dahi oylarına ve birleştirici güçlerine ihtiyaç olduğunun her defasında altı çizildi.

7 Nisan’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP ve İYİ Parti'nin seçime kendi liste ve logolarıyla katılacağını, diğer 4 partinin ise CHP listelerinden gireceğini açıkladı.

CHP’nin birleştirici güç olarak nitelendirdiği bu 4 partinin CHP listelerinden seçime girmesi seçmende akıl karışıklığına sebebiyet verdi.

‘Bu 4 parti kendilerini halkta karşılığı olan partiler olarak değerlendiriyorsa neden CHP listesinden seçime giriyor’ sorusunun cevabı ise bizi 3 Mart 2023 tarihine götürüyor.

3 Mart’taki krize yol açan Altılı Masa’nın nihayet adaylarını belirlemek için toplandığı 2 Mart gününe baktığımızda, cumhurbaşkanı adayının 6 liderin oy birliğiyle verdiği karar sonucunda belirlenme kriteri masada tartışmalara neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu ve bu 4 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu ismini söylediği toplantıda, anketlerin dikkate alınmamasından kaynaklı eleştiriler Altılı Masa’ya yöneltilirken kriz 3 gün boyunca muhalefet kanadında kazanları kaynatmıştı.

Şimdi gelelim asıl konuşulması gerekenlere…

Halkta karşılığı olmadığını kabullenen ve kendilerini CHP’nin kanatları altına sokan bu 4 partinin 2 Mart tarihinde Kılıçdaroğlu ismini söylemesinin karşılığı CHP listesinden seçime girmek miydi?

Yıllarca AKP’de siyaset yapan 11 Ocak 2023’de “Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı ‘sizin oylarınız düşüktü’ derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz.” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve siyasal İslamcılığını liberallik maskesiyle gizlemeye çalışan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu’nun ismini 2 Mart’ta zikretmesinin diyetini almış görünüyor.

Şimdi seçime 36 gün, partilerin YSK’ya milletvekili aday listesini sunmasına ise 1 gün kala dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme düştü.

Söz konusu kulis bilgisine göre; CHP'den seçime girecek dört partinin İzmir Milletvekilliği Aday Sıraları bu şekilde:

1. Bölge

4-) Deva Partisi kontenjanı

7-) Gelecek Partisi kontenjanı

2. Bölge

4-) Saadet Partisi kontenjanı

7-) Demokrat Parti kontenjanı



CHP, 2018 seçimlerinde her iki bölgeden de 7 milletvekili; İzmir genelinde 14 milletvekili çıkardığını göz önüne alırsak oy oranlarını seçimde öğrenemeyeceğimiz bu 4 parti masadan ‘nasıl olduysa’ en karlı karşılığı aldı.

Bu da yetmiyor ki,

Balyoz ve Ergenekon Kumpas Davalarının başladığı dönemin Adalet Bakanı olan DEVA Partili Sadullah Ergin, Hatay’da CHP listesinden seçime girecek. (kulis bilgisi)

CHP’li kurmaylar bu kulis bilgilerine “Şu an listenin dışarıya sızmış olması söz konusu değil” cevabını verdiler.

Ancak, dün akşamdan bu yana CHP tabanında sular durulmuyor.

Bu yüzden Sadullah Ergin’in Hatay’dan aday olması durumunda şimdiden şunları söylemek zorunlu hale geldi.

Kendisini bir kez daha ‘dokunulmaz kılmak’ isteyen Sadullah Ergin CHP’ye ve ‘helalleşme’ politikalarına pek bir güveniyor ki Hatay’dan aday olmakta bir sıkıntı görmüyor.

Belki, Ali Dibo skandalını unutanlar olabilir ama dünden beri Hatay’dan aldığımız bilgilere göre Hataylılar ne Ali Dibo skandalını ne de Sadullah Ergin’in tetikçiliğini unutmamışlar.

Bu adaylık Hataylılara hakarettir.

Hataylıların ‘deprem öfkesini’ suiistimal etmektir.

Hataylılar neden Yargının Fethullahçılara teslim edilmesinde başrollerden biri olan ‘Mavi AKP’ olan DEVA’lı Sadullah Ergin’e oy versin ki…

Ya da diğer bir DEVA’lı isme gelelim…

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamasıyla örgüt üyeliğinden yargılanan eski AKP Milletvekili İdris Şahin, hazırlanan Çatı İddianamesinde “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, AKP Çankırı İl Başkanı olduğu dönemde siyasi nüfuz kullanarak iş insanlarından örgüte yardım sağlamakla” suçlanmasına rağmen beraat etmişti.

DEVA Partili bu iki isim de FETÖ’yle olan ilişkileriyle hafızalara kazınmıştı.

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CHP’nin ‘AKP iktidarının devrilmesi için ne olursa olsun bize oy vereceksiniz’ baskısı artık fiili ölçüde bile hissedilir duruma geldi.

FETÖ’nün siyasi ayağını ararken zorlanmamak için bu kişileri yanı başınızda tutmak size mantıklı gelmiş olabilir.

Ama…

CHP, AKP’li seçmenin oyunu kazanacağım diye çıkılan yolda kendi tabanının öfkesini sandıkta görmek istemiyorsa bu baskıyı sonlandırmalı.

(Millet İttifakı'nın adayı açıklanmadan önce Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin neden Millet İttifakı'nda olmaması gerektiğini yazmıştım)



Bknz.

Altılı Masada yeşil AKP’ye yer yok

Altılı Masada mavi AKP'ye yer yok