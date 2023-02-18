Depremde sadece müteahhitler mi suçlu? Yapanın yaptığı yanına kâr mı kalacak?

Başımız sağ olsun.

Ben bir Kahramanmaraşlı olarak bize yaşatılan bu günleri asla unutmayacağım.

Bu yazıyı, daha 22 yaşındayken enkaz altında kalarak hayatını kaybeden, 4 yıl aynı sınıfta ders dinlediğim ve hayatımda gördüğüm en iyi niyetli insanlardan biri olan arkadaşım Ziya’nın söylediği şarkıları dinleyerek yazdım.

Ziya, basketbol oynamayı, basketbolu öğretmeyi, müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi çok severdi.

Spor akademisi kurmayı çok istiyordu…

Ama şimdi Ziya bunların hiçbirini yapamayacak.

Çünkü iktidarın, belediye başkanının, belediye yetkililerin ve müteahhitlerin yanlış kararları yüzünden bir binanın altında son nefesini verdi.

Sahi siz Ziya’nın ve binlerce insanın hayatının ışığını söndürmüşken nasıl rahatça uyuyabiliyorsunuz?

13 gündür yemek yerken bile kendini kötü hisseden bir halkın karşısında aynaya baktığınızda aksinizle nasıl hiç utanmadan göz göze gelebiliyorsunuz?

Bu kadar mı merhametten yoksunsunuz?

Aslında aklımız sizin asla vicdan azabı çekmeyeceğinizi biliyor da kalbimiz hala bunu kabullenemiyor.

Kusurumuza bakmazsınız, artık.

SİZİN HİÇ Mİ SUÇUNUZ YOK

Bilim insanları “Deprem ülkesinde imar affı, cinayettir” derken imar affı için yasa teklifi vermeye utanmadınız mı?

Şimdi halkın önüne birkaç müteahhiti atıyorsunuz ki tüm öfkemizi onlardan çıkaralım ve asıl suçluyu görmeyelim.

Müteahhitlere bu suçları işleme cesaretini veren iktidarın hiç mi suçu yok?

Bu müteahhite izin veren AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör’ün hiç mi suçu yok?

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın kendilerini fay hattı üzerindeki binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınması ve bu hat üzerinde imar izni verilmemesi konusunda uyarmasına rağmen “Öyle bir rapor yok” diyen Hayrettin Güngör’ün hiç mi suçu yok?

Yıllardır AKP’nin yönettiği Kahramanmaraş’ın önceki belediye başkanlarının hiç mi suçu yok?

Deprem bölgesi olan diğer 10 şehrin belediye başkanlarının hiç mi suçu yok?

78 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin hala ulaşılamadığı Rende Sitesi’nde kolonların kesildiğine dair yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı veren savcının hiç mi suçu yok?

99 depreminde 18 dakikada harekete geçen TSK’yı 2 gün boyunca deprem bölgesinden uzak tutanların hiç mi suçu yok?

İktidarın da enkaz altında kaldığı bu depremde koordine olamayan AFAD ve Kızılay’ın hiç mi suçu yok?

İsmail Palakoğlu’nu İlahiyat Fakültesi mezunu olmasına rağmen AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü olarak atayanların hiç mi suçu yok?

‘Delil niteliğinde olan raporların’ bulunduğu Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nü apar topar yıkmaya çalışanların hiç mi suçu yok?

Yapıtest sonuçlarının ortaya çıkmaması için binaya dozerle girmeye çalışanların hiç mi suçu yok?

Yapanın yaptığı yanına kâr mı kalacak?

Öyle ki siz ‘tertemizsiniz’ de yine her şey “kader planı” oldu.

Şehit gazeteci Çetin Emeç’in de dediği gibi:

Yapanın yaptığı yanına kâr kaldığı sürece bir daha yapacaktır

Hala içinde utanma hissinden kurtulamamış yetkilere de son bir şey söylemek istiyorum:

İstifa etmek, bazen yapılacak en onurlu harekettir.

Bu yazımı en başta arkadaşım Ziya’ya ve tüm kaybettiğim yakınlarıma ithaf ediyorum.