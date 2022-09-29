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  • Hande Erçel'in yeğeninden kötü haber gelmişti. Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım isyan etti

Hande Erçel'in yeğeninden kötü haber gelmişti. Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım isyan etti

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’nin kanser olduğu iddia edilmişti. Erçel'in ablası Gamze Erçel kızının tedavisine başladığını belirtmişti. Aylin Mavi'nin görüntülerinin kullanılması baba Caner Yıldırım'ı isyan ettirdi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:24
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Gamze Erçel'in yeğeni kansere yakalanmıştı! Ünlü oyuncunun eniştesi Caner Yıldırım isyan etti

Hande Erçel'in yeğeninden kötü haber gelmişti. Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım isyan etti
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl içerisinde kızları Aylin Mavi'yi kucakalrına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda Gamze Erçel'in 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını verdiği minik kızı Aylin Mavi'den kötü haber geldi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

"İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gamze Erçel, kızı Mavi’nin durumu hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi’de gayet iyi..."

Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki küçük kızının babası Caner Yıldırım ise yapılan paylaşımlardan rahatsız oldu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Caner Yıldırım açıklamasında "Bir daha ailemize ait video ve görselleri kullanarak hassas bir konu olan sağlık durumu üzerinden dramatik cümle, müzik ve editlerle kamuoyunun dikkatini çekecek videolar ve görseller ile takipçi kazanmak adına paylaşım yapan magazin sayfaları hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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