Gamze Özçelik pes etmedi yeniden kurdu! Aşevi 2 kere bombalanmıştı

Türkiye’nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Zeynep karakterine hayat veren Gamze Özçelik Filistin'deki insanlara destek olmak için 2 kez bombalanan aşevini yeniden açtı. Özçelik ‘Gazze yalnız değil’ dedi.

Yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Gamze Özçelik, Filistin'deki insanlara destek olmak için kurduğu Umut Aşevi 2 kez bombalanmasına rağmen pes etmeyerek aşevini yeniden açtı.

GAZZELİLERE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

İlk günden beri Filistin'e yardım elini uzatmak için mücadele veren Özçelik, "Gazze'de hayat, her anlamda büyük bir mücadele... Bizler, ekmek, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarımızla bölgedeki insanlara 'Yalnız değilsin' diyoruz" dedi.

AŞEVİ 2 KERE BOMBALANMIŞTI

Fırını 2 kez bombalanan Gamze Özçelik, yılmadı. 3. kez aşevini de kurdu. Özçelik, aşevini ilk kurduğunda verdiği mesajda, “Şartlar her geçen gün ağırlaşıyor ama biz, Gazze halkının sesini duyurmaya devam edeceğiz” demişti.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesinde tamamladıktan sonra, 1999 yılında Elite Model Look Ipek güzeli seçildi. Ardından 2000 yılında Miss Turkey 2. güzeli seçildi.

Ünlü isim televizyon kariyerine 'Popstar' isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlenerek başladı. Asıl çıkışını ise 'Arka Sokaklar' dizisiyle yaptı. Ardından 'Umuda Koşanlar' adlı yardım derneğini kurarak oyunculuğa ara verdi.

İlk evliliğini Uğur Pektaş ile yapan Özçelik bu evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi. Çiftin evliliği 2011 yılında son buldu. Özçelik daha sonra Reshad Strik ile yeniden nikah masasına oturdu.

