Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş sitem etti. “Eşimin en mahrem görüntülerini…”

Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra uzun süre sessizliğini koruyan oyuncu Uğur Pektaş, bir tasavvufla ilgilenmeye başlamıştı. En son yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıkan Pektaş, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Son günlerde gündemde olan Uğur Pektaş, eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem etti.

"İÇİNDEKİ HANGİ BOŞLUK BUNU YAPTIRIR?"

Pektaş, "Çok derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer... Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine... İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi... Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..." dedi.

"BAŞKALARIYLA GİZLİCE YARIŞA GİRECEĞİNE..."

Pektaş, paylaşımını şöyle sürdürdü: "Gerçekten sevsen, yaşadığın andan keyif alsan paylaşır mısın Acaba yine de? Bakın ben su durumdayım, bu durumdayım diye… Şükür haliyle seni dünyaya gönderene teşekkürlerini sunsan verdikleri için...

Başkalarıyla gizlice yarışa gireceğine... İnsanlar ışıklı insanları, pırıltılı şeyleri severler ama çoğu o ışığın kendi karanlıklarını göstermelerinden korkup kaçarlar... Kalanlar ayanlardır... Bizler bu oyunları oynarken birileri çok ciddi oyunlar oynuyor unutma, fark et..."

Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik'in cinsel içerikli görüntüleri bir dönem magazin gündemini meşgul etmişti.

