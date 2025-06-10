Gamze Özçelik'ten dikkat çeken paylaşım. Bir yıl önce evlenmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gamze Özçelik'ten dikkat çeken paylaşım. Bir yıl önce evlenmişti

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çiftinin mutlu evliliğinin birinci yılını kutladı. İkili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Gamze Özçelik ile Reshad Strik çifti, evliliklerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımla kutladı.

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Ünlü çiftin mutluluğu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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2008–2011 yılları arasında oyuncu Uğur Pektaş ile evli kalan Gamze Özçelik, ikinci kez nikâh masasına 2023 yılında Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile oturmuştu.

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Özçelik, evlilik yıl dönümüne özel paylaşımında nikâh törenlerinden karelere yer vererek eşine şu duygusal sözlerle seslendi:

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“İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum. İnşallah ailemizle güzel bir hayatımız olur. Cennette de birlikte olmayı diliyorum. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı.”

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