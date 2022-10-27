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Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne ve baba 'kasten öldürmekten' tutuklandı

Bodrum’da 24 Ocak’ta cinayete kurban giden 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun annesi ve babası kasten adam öldürmekten çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 21:07
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Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne ve baba 'kasten öldürmekten' tutuklandı

Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne ve baba 'kasten öldürmekten' tutuklandı
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İHA'nın haberine göre; Bodrum’un Mazı Mahallesi'nde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi sonuçlarına göre boynun kırılarak öldüğü tespit edilmiş ve daha sonrasından Gamze’nin annesi Turcen ve babası Mehmet Halil tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Ardından çıktıkları bir televizyon programında kızlarının katilini arayan Sakallıoğlu çifti, geçtiğimiz gün tekrar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tüm aile gözaltına alındı

Ailenin tüm fertlerini gözaltına alan jandarma ekipleri daha sonra Bodrum adliyesine teker teker getirerek ifadelerini aldı. Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil, abisi Mefar, yengesi Nazlı, ablası Fatma Köse, eniştesi, Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu ve Gamze’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse’nin ifadelerini alan savcılık tüm aileyi mahkeme sevk etti. Mahkemeye çıkan 9 şüpheliden 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne babası tutuklandı

Çarşamba günü Gamze Sakallıoğlu’nun abisi Mefar, yengesi Nazlı Sakallıoğlu, eniştesi Durmuş Köse, kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu mahkemeye çıkmış ve adli kontrollü serbest bırakılmıştı. Bugün ise Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, ablası Fatma Köse, sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse adliyeye getirildi. Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından kasten adam öldürme suçuyla mahkemeye sevk edilen Gamze’nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil kasten adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında baba Mehmet Halil Sakallıoğlu basın mensuplarına hakaret ederken annesi ise, "Ben kızımı öldürmedim" diyerek kendini savundu.

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