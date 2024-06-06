Gamze’nin ölümünde gerekçeli karar açıklandı: Eşi balkondan itti

Karara göre, 1 metre 68 santimetre boyundaki Gamze'nin, 1 metre 12 santimetre yüksekliğindeki balkon korkuluğundan atlaması mümkün görünmüyordu, çünkü korkulukta Gamze'ye ait parmak izleri veya tutunma belirtileri bulunamadı; sadece sürtünme izleri tespit edildi. Gamze'nin ölümünün, eşi tarafından balkondan itilmesi sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü'nü dereceyle tamamlayan ve ABD ile Almanya'da eğitim gören Gamze Yağlıoğlu, 24 Kasım 2021'de yaşadığı apartmanın 6. katından düşerek vefat etti. Gamze'nin ölümü üzerine yapılan soruşturma kapsamında, bir yıllık eşi Alper Yağlıoğlu tutuklandı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“KENDİSİ ATLAMIŞ OLSAYDI BALKON DİBİNE DÜŞERDİ”

Mahkeme kararının gerekçesinde, ulusal kriminal rapor detaylarına yer verildi. Raporda, Gamze'nin düşüş pozisyonunun sırt üstü ve yüzü yukarı dönük olduğu belirtildi. Eğer Gamze kendiliğinden korkuluktan sarkarak düşseydi, düştüğü yerin balkon hizasında olması beklenirdi. Aynı şekilde, eğer direkt atlama yapmış olsaydı, balkonun hemen dibine düşmesi gerekecekti. Ancak, Gamze'nin düştüğü yerin balkon hizasından 2,5 metre uzağında olduğu tespit edildi. Bu durum, başka bir kişi tarafından itilmiş olabileceğine işaret etti.

Ayrıca, balkon korkuluğunun yüksekliği 1 metre 12 santimetre iken, 1 metre 68 santimetre boyundaki Gamze'nin korkuluktan tutunmadan atlamasının mümkün olmadığı, ancak korkulukta Gamze'ye ait parmak izi veya tutunma belirtileri bulunmadığı, sadece sürtünme izlerinin olduğu raporda belirtildi. Raporda ayrıca, Gamze'nin tırnaklarında eşine ait DNA profili bulunduğu da ifade edildi. Sanığın, olaydan önce telefonundan bazı videoları sildiği, bu videoların geri getirilme yöntemiyle elde edildiği ve çiftin pornografik içerikli görüntüler içerdiği, bazılarının internet sitelerinde paylaşıldığı ve bunların bir kısmının sanığın yönlendirmesiyle çekildiği tespit edildi.

“DİREKT BALKONDAN BAKMASI OLAĞAN DEĞİL”

Gerekçeli kararda, olaydan önce çift arasında tartışma yaşandığı, Gamze'nin evi terk etmek istediği, ancak Alper'in buna engel olduğu belirtildi. Gamze'nin düşmesinden 1 dakika 38 saniye sonra Alper'in evden ayrıldığı, 15 dakika sonra eve döndüğü ve eve dönüşünden 6 dakika sonra Gamze'nin düştüğü yere ulaştığı kamera kayıtlarıyla doğrulandı.

Alper'in, eve döndükten sonra nerede olduğunu bilmediğini söylediği eşini 6 dakika içinde bulabilmesi ve odada eşini göremeyince direkt balkondan aşağı bakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Gamze'nin düşmesiyle eş zamanlı olarak Alper'in evden çıkmasının tesadüfi olamayacağı ifade edildi. Bu nedenlerle, Gamze'nin ölümünün Alper tarafından balkondan itilmesi sonucu meydana geldiği sonucuna varıldı. Alper'in pişmanlık göstermediği ve takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldığı belirtildi.