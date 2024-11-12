Gana seçimlerini belirleyecek üçlü: Altın, ekonomi ve istihdam

Gana’daki genel seçimler 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ülkede 1990’larda çok partili sisteme geçişten bu yana yapılan dokuzuncu genel seçim olacak. 18,8 milyon seçmen, başkanlık ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak. Başkanlık seçimi için 12 aday yarışacak; ancak en güçlü adaylar, Ulusal Demokratik Kongre'den (NDC) John Mahama ile Yeni Vatansever Parti’den (NPP) Mahamudu Bawumia.

Başkanlık Yarışında Kimler Öne Çıkıyor?

Mahamudu Bawumia (NPP), Başkan Nana Akufo-Addo'nun sekiz yıllık yardımcısı olarak, ülkenin ilk Müslüman başkanı olmaya aday. Maliye ve ekonomi alanında bilgili olan Bawumia, aynı zamanda ülkenin yaşadığı ekonomik krizin eleştirilerine de maruz kalıyor. NDC’den John Mahama ise daha önce başkanlık yapmış bir isim ve “Mr. Dumsor” lakabıyla anılıyor; bu terim, elektrik kesintilerinin onun döneminde sıkça yaşanmasına işaret ediyor. Mahama, ekonomiye “acil bir sıfırlama” vaat ediyor ve deneyimli liderliğe ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Diğer dikkat çeken adaylar arasında iş insanı Nana Kwame Bediako ve eski bakan Alan Kyerematen bulunuyor. Özellikle gençlerin ilgisini çeken Bediako, sosyal medyada tanınmış bir isim.

Seçimin Ana Gündem Maddeleri Neler?

Gana’da son dönemde ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, halkın en büyük kaygılarından biri. 2022 sonunda enflasyon %54'e ulaştı ve fiyatlar hızla yükseliyor. Dünya Bankası’na göre, fiyat artışları nedeniyle yaklaşık 850 bin kişi yoksulluğa sürüklendi. Hükümet bütçesi tükenme noktasına gelince, Gana Uluslararası Para Fonu’ndan yardım almak zorunda kaldı.

Genç işsizliği ve yurt dışına göç de ülke gündeminde önemli bir yere sahip. NPP hükümeti ekonomiyi direncin eşiğinde olarak tanımlarken, NDC, ekonomide sıfırlama yapılması gerektiğini savunuyor.

Çevre açısından da yasadışı altın madenciliğinin yarattığı kirlilik seçim öncesinde tartışılıyor. NPP, küçük ölçekli madencilerin desteklenmesi gerektiğini savunurken, NDC daha katı düzenlemeler ve yeni lisansların sınırlandırılmasını öneriyor.