Ganglion kisti nedir

Editör: Erkavim Yıldırım

El bileklerinde ortaya çıkan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ‘ganglion kisti’ile ilgili bilinmeyenler ve hangi mesleklerde görüldüğü açıklandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, ganglion kistinin; kadınlarda, osteoartriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanması geçirenlerde ve sürekli el bileğini kullanan mesleklerde daha sık görüldüğünü açıkladı. Uzel, ganglion kistinin el ve el bileği çevresindeki eklem veya komşu tendonlardan gelişen ve oldukça sık görülen iyi huylu kitlelerden olduğu bilgisini verdi.

Bu kistlerin vücudun başka bölgelerine yayılmayacağının altını çizen Uzel, "En sık el bileği sırtında görülmekle birlikte, bileğin avuç içi tarafı, parmak avuç içi ilk boğumunda ve parmağın uç eklemlerinde de görülebilir. Ganglion kisti sapı olan, sıvı dolu balon benzeri bir yapıdır. İçerisindeki sıvı madde jel veya jöle kıvamındadır. Kist farklı boyutlarda olabilir. Boyutu zaman içinde değişiklik gösterebilir ya da tamamen ortadan kalkabilir. Genellikle ağrısız olmak ile birlikte kistin oluştuğu bölgenin yakınında sinire baskı yapan bir durum varsa ağrı ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

Kadir Uzel, ganglion kistinin; kadınlarda, osteoartriti olanlarda, önceden eklem ve tendon yaralanması geçirenlerde ve sürekli el bileğini kullanan mesleklere sahip olanlarda daha sık görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Tanı, şişliğin yerine ve görünümüne bağlı olarak kolaylıkla konur. Kistler genellikle oval, yuvarlak, yumuşak ve bazı vakalarda da sert olabilirler. Avuç içindeki kistler sert kıvamda ve dokunmak ile ağrılıdır. Şişlik yapabilen diğer nedenlerin ayırıcı tanısını yapabilmek için bazı vakalarda grafi, ultrasonografi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Ganglion kistlerinde genellikle cerrahi tedaviye gerek duyulmaz. Hastanın şikayeti yok ise kistler sadece takip edilebilir. Takipler sırasında kistlerinin bir kısmı kendiliğinden kaybolabilir.

Ağrı mevcut ise eklemi hareketsiz tutacak ateller ve ilaç kullanılabilir" diyen Uzel sözlerini şöyle sürdürdü: "Kistin içindeki sıvının enjektör yardımı ile boşaltılması da diğer bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde kistin tekrarlama oranı yüksektir. Ameliyat dışı yöntemler başarısız olursa veya kist tekrarlarsa kistin açık ameliyat veya artroskopik yöntemlerle çıkarılması önerilmektedir. Cerrahide yapılması gereken kistin kendisi ile birlikte kökünü-sapını izleyip kaynaklandığı eklem veya tendon kılıfından çıkarmaktır. Sadece kisti çıkarmak nüks vakaların en önemli sebebidir."

AA