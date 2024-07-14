Gani Müjde'den Bodrum isyanı: 800 TL'lik otoparklar, 20 bin TL'lik hesaplar, dolu sokaklar boş mekanlar

Bodrum başta olmak üzere tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Binlerce vatandaş yüksek kur farkına rağmen Yunanistan'da tatil yapmanın Türkiye'den daha avantajlı olduğunu ifade ediyor.

Bodrum'daki uçuk fiyatlar birçok ünlünün de tepkisini çekmiş durumda.

Son olarak sunucu ve yönetmen Gani Müjde, sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

Müjde son medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor.

-800 TL’lik otopark ücretleri.

-Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf.

-Sıradan kebapçılarda ödenen 20.000 TL’lik hesaplar. (Balıkçıları saymıyorum bak)

-Boş ama pahalı konaklama seçenekleri.

-Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı "biiiçler".

-Tıklım tıklım dolu belediye plajları.

-İptal edilen konserler.