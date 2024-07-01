Gar katliamı davasında karar açıklandı

Ankara’da 10 Ekim 2015 günü düzenlenen mitinge terör örgütü IŞİD mensubu canlı bombaların saldırısında 102 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’deki en ölümcül terör saldırısı ile ilgili görülen davada karar açıklandı.

Saldırıdan 9 yıl sonra açıklanan kararda tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Buna göre, Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Sanıklara "insanlığa karşı suç" işlemekten ceza verilmedi.

TUTUKLU SANIKLAR SON SAVUNMALARINI YAPTI

Davada kararın açıklanması öncesi tutuklu sanıklar son savunmalarını yaptı.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Resul Demir, olayın gerçekleştiği dönemde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun da mahkemeye gelmesi gerektiğini belirtti. Demir'in savunması şöyle:

"Olaydan sonra kaçtığım yalandır. Olaydan sonra polisleri evimin önünde gördüm. Kaçmadım, gidip konuştum. Bilgime başvuruldu. Sonra gözaltına alındım. Benim IŞİD’le ilgim yok. Patlamayla ilgim yok. Beraatimi talep ediyorum. Ahmet Davutoğlu yüzsüzlüğünden kurtulmak için gelip gerçekleri mahkemede anlatması gerekiyor. Benim beraatimi verin.''

“OLAYLA İLGİM YOK” DEDİ

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Hakan Şahin de ''Olayla ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum'' dedi. SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık İbrahim Halil Alçay, savunmasında şunları kaydetti:

''Benim saldırıyı 6 ay önceden bildiğim söyleniyor. Bu yalandır. Mahkemede 3 heyet değişti. Patlamayla ilgili bana kimse 1 soru bile sormadı. Mahkeme nasıl soru sormaz? Ben Sincan’da tutuklu olduğum sürede beni canlı bomba suçlusu olarak aradılar. Olaya araç temin ettiğim söyleniyor. Benim bununla ilgim yoktur. Beni Ebu Huzeyfe olarak itham ediyorsunuz. Ben bu değilim. Örgüt bile bunu başka biri olduğunu söyledi.''

Tutuklu sanık Hacı Ali Durmaz, savunmasında "İsrail'in Filistin'e Saldırısı" ve "Sinan Ateş davası" üzerine konuşmaya başlaması üzerine salondakiler "konuyu saptırma" diyerek tepki gösterdi. Durmaz ve salondakiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı, Durmaz'a "Konunun dışına çıkma" uyarısında bulundu. Durmaz, "O zaman savunma yapmayacağım" dedi.