Gara ve Kandil'de MİT'ten operasyon

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.(AA)
MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.(AA)
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