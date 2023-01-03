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Garanti Bankası'ndan Merkez Bankası'nın talimatına ilişkin açıklama

Merkez Bankası'nın dün bankalara gönderdiği talimat akılları karıştırmıştı. Garanti Bankası müşterilerine bir bilgilendirme daha yayınladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:35
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Garanti Bankası'ndan Merkez Bankası'nın talimatına ilişkin açıklama

Garanti Bankası'ndan Merkez Bankası'nın talimatına ilişkin açıklama
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Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen bir talimat gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Merkez Bankası'nın bankalara verdiği talimatla, yurtdışı emanet hesaplarına virman yoluyla yapılacak menkul kıymet transferlerinin durdurulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Garanti Bankası, müşterilerine dün gönderdiği bilgilendirme notu ile ilgili bir açıklama daha paylaştı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21.12.2022 tarihli talebi ile Bankalardan hali hazırda yaptıkları para transferi işlemleri hakkında istatistiki verilerin şeffaf bir şekilde toplanmasını sağlamak amacı ile istenen bilgi ve raporlar tüm bankalara eş zamanlı olarak bildirilmiştir.

Mevcut işleyişte herhangi bir değişiklik olmadan tüm işlemlere aynen devam edilmekte olup, gelen bilgilendirme uyarınca bazı transferlere ilişkin ek belge talep edilmektedir. Bankaların sorumluluğunda uygulanacak bu yeni raporlama ve bilgi taleplerinin sonucunda EFT ve yurtdışına havale işlemlerinde herhangi bir aksama, durdurma veya gecikme söz konusu değildir. İşlemler normal sürecinde devam etmektedir.

Değinilen konuyla alakalı yapılan bankamız iç bilgilendirme notunda, bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan bono alım satımına yönelik sehven hatalı bir ibareye yer verilmiştir.

Bono alım satımına yönelik işlemler de, eskiden olduğu gibi, kesintisiz müşterilerin talimatları doğrultusunda yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir.

Kamuoyunda herhangi bir yanlış algı oluşmaması adına açıklama yapma gereği görülmüştür.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Zeren Vakur
3.01.2023 16:50
Markete hangi parayla gidip alışveriş yapacağım. Emekli çok güzel ama aç. Alınan eskimiş mülteciler yüzünden. Öyle pis bir çoğunluk ki, iyinin her hakkını aldı elinden.  
 
Burcu Soyaslan
3.01.2023 16:46
Euro 20 katı. Bir emekli aç. Peki hayat boyu İtalya ya gidemeyecek mi. Başörtülüler bile gidiyor. Ya asil halkım, geziye gidemeyecek mi.  
 
Nil Deniz
3.01.2023 16:43
çüş. Emekliler bayram edecekmiş. Hayatlarının en mükemmel çağında 1.500 liayla mı Tuvalet kağıdını karşılamıyor. 100 bin aylıkları olsa, kıtkanaat-eh denir. Market, doğal gaz ve kira çok pahalı.  
 
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