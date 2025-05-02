Garanti BBVA çöktü mü? Neden girilmiyor? Kullanıcılar mağdur

Garanti BBVA’nın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar giriş yapamıyor, işlemlerini gerçekleştiremiyor. Bankadan resmi açıklama beklenirken, sorun sosyal medyada gündem oldu.

2 Mayıs 2025 tarihinde Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetlerinde ciddi bir erişim sorunu ortaya çıktı. Kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapamıyor ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremiyor. Sosyal medyada hızla yayılan şikayetler, sorunun yaygın olduğunu gösteriyor. Uygulamaya erişmeye çalışanlar, “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaşıyor.

Sorunun teknik bir arızadan mı yoksa siber bir saldırıdan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Garanti BBVA’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmaması, kullanıcıların tepkisini artırıyor. Müşteri hizmetleri ve sosyal medya kanalları üzerinden bilgi almaya çalışan müşteriler, net bir yanıt alamıyor. İnternet bankacılığı ve ATM’lerde ise herhangi bir sorun bildirilmedi.

Sosyal medyada “Garanti mobil çöktü mü?” ve “Uygulamaya neden girilemiyor?” gibi aramalar trend olurken, kullanıcılar sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Bankanın geçmişte benzer sorunlarda hızlı çözüm ürettiği biliniyor, ancak mevcut durum belirsizliğini koruyor. Garanti BBVA’nın kısa sürede konuya açıklık getirmesi bekleniyor.