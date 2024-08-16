Garanti BBVA nakit para ödemesi yapıyor! Emeklilere yeni promosyon

Garanti BBVA, emeklilere yönelik yeni bir promosyonla dikkatleri üzerine çekiyor. Artık maaşını Garanti BBVA'ya taşıyacak olan emeklilere zamlı ödeme yapılacak. Bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyarak ek ödemelerden faydalanabilecekler.
Emeklilerin maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıması durumunda, düzenli olarak belirlenmiş zaman aralıklarıyla nakit para ödemeleri gerçekleştirilecek. Bu sayede emekliler, finansal anlamda daha güvende olacaklar ve ek gelir elde etme imkanı bulacaklar.
BANKADAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA
- Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
- Emeklilik promosyonu ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar.
- Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.
- Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
- Emekli promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.