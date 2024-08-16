Garanti BBVA nakit para ödemesi yapıyor! Emeklilere yeni promosyon

Garanti BBVA, emeklilere yönelik yeni bir promosyonla dikkatleri üzerine çekiyor. Artık maaşını Garanti BBVA'ya taşıyacak olan emeklilere zamlı ödeme yapılacak. Bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyarak ek ödemelerden faydalanabilecekler.

Emeklilerin maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıması durumunda, düzenli olarak belirlenmiş zaman aralıklarıyla nakit para ödemeleri gerçekleştirilecek. Bu sayede emekliler, finansal anlamda daha güvende olacaklar ve ek gelir elde etme imkanı bulacaklar.

BANKADAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA