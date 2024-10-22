Garanti BBVA’dan çağdaş bir eser

Garanti BBVA, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, Türkiye’nin önde gelen heykel sanatçılarından Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı ile karşılıyor. Bankanın İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan genel müdürlük binasının önüne yerleştirilen Cumhuriyet Anıtı, Atatürk’ün Cumhuriyet ile kazandırdığı düşünce ve ideallerin ikinci yüzyılda da yükselmeye devam edeceğini simgeliyor. Banka çalışanlarının ortak aklı ve vizyonu doğrultusunda Metin Yurdanur tarafından bankaya özel tasarlanan bu özgün eserde, Cumhuriyetin dinamik ve coşkulu değerlerini simgeleyen dalgalarla birlikte, Atatürk’ün aydınlığının, Türk gençliği tarafından geleceğe taşındığı ifade ediliyor. Bronz döküm ve paslanmaz çelik, karışık teknikte yapılan anıtın brüt beton 1,5 metre kaide üzerinde 6 metre yüksekliği bulunuyor.

“BU ESER KOLEKTİF BİR VİZYONLA ŞEKİLLENDİ”

Cumhuriyet Anıtı’yla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Cumhuriyetin kazanımlarını gelecek nesillere taşımak öncelikli hedefimiz. Garanti BBVA olarak, Atatürk’ün düşünceleri ve Cumhuriyet’in temel değerlerini yaşatmak ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu değerlere duyduğumuz saygıyı kalıcı eserlerle taçlandırıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla, kolektif bir vizyonla şekillenen Cumhuriyet Anıtı, Cumhuriyetin getirdiği ilerici düşünce ve aydınlanma ruhu ile Türk gençliğinin bu değerleri geleceğe taşıma azmini simgeliyor. Bu anlamlı eser için sanatçımız Metin Yurdanur’a teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 101’inci yılını böyle önemli bir eserle kutlamaktan gurur duyuyoruz. İkinci yüzyıla girerken, Cumhuriyet değerlerini ileri taşımak için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.