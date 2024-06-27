Gardaşın parası Türk Lirasını solladı

Son dalgalanmalarla birlikte Manat, Türk Lirası karşısında rekor tazeleyerek 19.38 kuruşa yükseldi.

Bu durum, Azerbaycan vatandaşları için Türkiye’den alışveriş yapmayı daha cazip hale getiriyor.

Azerbaycanlılar, topluca Iğdır’a gelerek yiyecek, içecek ve giyim alışverişi yapmayı tercih ediyorlar.

Azerbaycan Manatı’nın sembolü şeklinde ve tasarımı Avusturyalı Robert Kalina tarafından yapıldı. Kalina aynı zamanda Euro ve Suriye Poundu’nun tasarımcısıdır, bu nedenle banknotlardaki motifler benzerlik gösteriyor.