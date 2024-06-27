Gardaşın parası Türk Lirasını solladı

Kaynak: Haber Merkezi
Gardaşın parası Türk Lirasını solladı

Türk Lirası’nın değer kaybı, Azerbaycan Manatı gibi birçok para birimini Türkiye’nin ulusal parası karşısında daha değerli hale getirdi.

Son dalgalanmalarla birlikte Manat, Türk Lirası karşısında rekor tazeleyerek 19.38 kuruşa yükseldi.

Bu durum, Azerbaycan vatandaşları için Türkiye’den alışveriş yapmayı daha cazip hale getiriyor.

Azerbaycanlılar, topluca Iğdır’a gelerek yiyecek, içecek ve giyim alışverişi yapmayı tercih ediyorlar.

Azerbaycan Manatı’nın sembolü şeklinde ve tasarımı Avusturyalı Robert Kalina tarafından yapıldı. Kalina aynı zamanda Euro ve Suriye Poundu’nun tasarımcısıdır, bu nedenle banknotlardaki motifler benzerlik gösteriyor.

Son Haberler
Garanti Bankası'ndan sürpriz zam. Yüzde 75'i buldu Ekonomi
Garanti Bankası'ndan sürpriz zam. Yüzde 75'i buldu
Van Gölü'ne girdi bir daha ortaya çıkmadı. 8 gündür aranıyor Yerel Haberler
Van Gölü'ne girdi bir daha ortaya çıkmadı. 8 gündür aranıyor
Merkez Bankası’nın faiz toplantıları tarihleri değişti Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz toplantıları tarihleri değişti
Esad Erdoğan’la barışma şartını açıkladı Dünya
Esad Erdoğan’la barışma şartını açıkladı
Fenerbahçe 2 transferde nasıl çuvalladı. Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi Spor
Fenerbahçe 2 transferde nasıl çuvalladı. Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi
Kars'ta gökyüzü kızıla büründü Yerel Haberler
Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
Aydınlatma direğine çarpıp hayatını kaybetti Yerel Haberler
Aydınlatma direğine çarpıp hayatını kaybetti