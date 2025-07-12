Gardi ile ilgili şok sözler: Erden Timur depremi

Galatasaray'ın Victor Osimhen için kulübü Napoli ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamaması tartışma konusu oldu.

BTV yorumcusu Bişar Özbey, Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukçu ve menajer George Gardi’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Özbey, Napoli’nin Galatasaray’a saygısızca yaklaştığını öne sürerek, George Gardi’nin bu transferde çevirmen rolüyle bile 4 milyon euro kazanacağını iddia etti.

Galatasaray’ın geçmiş dönem yöneticilerinden Erden Timur’un transferlerde banka teminatı yerine şahsi kefalet verdiğini hatırlatan Özbey, şunları söyledi:

“Günün sonunda Galatasaray zarar görüyor. Eğer Osimhen'i almadan dönerlerse yönetim tepki görür. Ben buna rağmen transferin açıklanmasını bekliyorum. Osimhen geçen senenin kazandığı maaşın 2 katını alacak. Buna da tamam dedik. PSG, Galatasaray'da Icardi'nin bonservisi için banka teminat mektubu istemişti. Erden Timur şahsi kefalet verdi. Abdullah Kavukçu, Simit Sarayı'nın sahibi değil mi? O zaman sen de kefalet ver. Galatasaray şu dakikaya kadar görüşmelerde sınıfta kaldı."

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